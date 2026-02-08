Diário do Nordeste
Moisés viaja para se apresentar ao Santos e não joga Clássico-Rei

Atacante foi negociado com o time de Juan Pablo Vojvoda

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:33)
Jogada
Legenda: Moisés deixou o Fortaleza e vai jogar no Santos
Foto: KID JUNIOR / SVM

O atacante Moisés já viajou para São Paulo para se apresentar ao Santos. O Fortaleza negociou o jogador com o time paulista por 3 milhões de euros (cerca de R$ 18,5 mi de reais), segundo o jornalista Venê Casagrande.

Em 2023, o jogador foi a maior venda do Tricolor do Pici e do Nordeste. O atleta se transferiu para o Cruz Azul-MEX por R$ 24,5 milhões, em valores absolutos. Esse número foi superado com a negociação do volante Hércules para o Fluminense, em 2025, por R$ 29 milhões.

Calvo no Leão

Moisés chegou ao Fortaleza em 2022. Dois anos depois, foi para o time mexicano até ser adquirido de volta pelo Tricolor do Pici. Desde então, foram 173 partidas vestindo a camisa tricolor. O atacante balançou as redes adversárias 42 vezes.

Na última temporada, o atleta sofreu uma lesão em abril e ficou a temporada praticamente toda sem atuar. O jogador embarca na segunda-feira para se apresentar à equipe comandada por Vojvoda.

Em 2025, o atacante entrou em campo nos seis jogos disputados pela equipe comandada por Thiago Carpini. O Leão do Pici volta a campo neste domingo (8), quando enfrenta o Ceará a partir das 18h (de Brasília). 

