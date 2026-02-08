Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Vasco x Botafogo: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Carioca

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:52)
Jogada
Legenda: O Vasco recebe o Botafogo pelo Campeonato Carioca
Foto: Matheus Lima/Vasco.

Vasco e Botafogo se enfrentam neste domingo (8) às 18h, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), pela 6ª rodada do Campeonato Carioca.

O Cruzmaltino já está classificado no Grupo A, mas busca uma melhor colocação. Se vencer, pode terminar a 1ª Fase. Atualmente, o time é o 4º colocado com 8 pontos.

Pela Série A, o Vasco vem de frustrante empate com a Chapecoense em São Januário.

Já o Glorioso, lidera o Grupo B com 9 pontos e já tem a 1ª colocação assegurada. Mas se for líder geral de todos os grupos, será campeão da Taça Guanabara.

Pela Série A, o Botafogo vem de derrota para o Grêmio por 5x3 em Porto Alegre.

Onde Assistir

A partida será transmitida pelo Premiere

Palpites 

inter@

Prováveis Escalações

VASCO: 

Léo Jardim; Pumita Rodríguez, Lucas Freitas (Saldívia), Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Thiago Mendes e Philipe Coutinho; Nuno Moreira, Brenner e Andrés Gómez. Técnico: Fernando Diniz.

BOTAFOGO: 

Léo Linck; Bastos, Kauã Branco (Alexander Barboza) e Justino; Kadu, Marquinhos, Bernardo Valim e Gabriel Abdias; Caio Valle, Kadir e Kauan Toledo. Técnico: Martín Anselmi.

Arbitragem

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)
Assistentes: Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ)
VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

Assuntos Relacionados
Bruno Ferreira, goleiro do Ceará

Jogada

Ceará divulga boletim médico com três atletas; veja detalhes

Equipe entra em campo neste domingo, pelo Cearense

Crisneive Silveira Há 6 minutos

Jogada

Moisés viaja para se apresentar ao Santos e não joga Clássico-Rei

Atacante foi negociado com o time de Juan Pablo Vojvoda

Redação Há 18 minutos
Jogadores do Cruzeiro em treinamento

Jogada

Cruzeiro x América-MG: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro

Redação Há 1 hora

Jogada

Corinthians x Palmeiras: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Paulista

Redação Há 1 hora
estádio

Jogada

Veja como está o gramado da Arena Castelão para o 1º Ceará x Fortaleza de 2026

Equipes se enfrentam neste domingo (8), pelo Campeonato Cearense

Crisneive Silveira Há 1 hora

Jogada

Vasco x Botafogo: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Carioca

Redação Há 2 horas