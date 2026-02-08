Vasco x Botafogo: onde assistir, palpites e prováveis escalações
Partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Carioca
Vasco e Botafogo se enfrentam neste domingo (8) às 18h, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), pela 6ª rodada do Campeonato Carioca.
O Cruzmaltino já está classificado no Grupo A, mas busca uma melhor colocação. Se vencer, pode terminar a 1ª Fase. Atualmente, o time é o 4º colocado com 8 pontos.
Pela Série A, o Vasco vem de frustrante empate com a Chapecoense em São Januário.
Já o Glorioso, lidera o Grupo B com 9 pontos e já tem a 1ª colocação assegurada. Mas se for líder geral de todos os grupos, será campeão da Taça Guanabara.
Pela Série A, o Botafogo vem de derrota para o Grêmio por 5x3 em Porto Alegre.
Onde Assistir
A partida será transmitida pelo Premiere
Palpites
Prováveis Escalações
VASCO:
Léo Jardim; Pumita Rodríguez, Lucas Freitas (Saldívia), Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Thiago Mendes e Philipe Coutinho; Nuno Moreira, Brenner e Andrés Gómez. Técnico: Fernando Diniz.
BOTAFOGO:
Léo Linck; Bastos, Kauã Branco (Alexander Barboza) e Justino; Kadu, Marquinhos, Bernardo Valim e Gabriel Abdias; Caio Valle, Kadir e Kauan Toledo. Técnico: Martín Anselmi.
Arbitragem
Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)
Assistentes: Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ)
VAR: Philip Georg Bennett (RJ)