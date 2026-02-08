Veja como está o gramado da Arena Castelão para o 1º Ceará x Fortaleza de 2026

A Arena Castelão vai receber o primeiro jogo da temporada neste domingo (8), que será justamente um Clássico-Rei. A maior praça esportiva do Estado passa por melhorias desde o fim da última temporada. Desde então, o equipamento tem recebido melhorias, entre elas a revitalização do gramado.

Veja como está o campo antes de Ceará x Fortaleza, pelo Campeonato Cearense. As equipes se enfrentam a partir das 18h (de Brasília). As imagens são do fotojornalista Thiago Gadelha, do SVM.

VEJA IMAGENS:

Legenda: Gramado da Arena Castelão. Foto: Thiago Gadelha/SVM

O Castelão não recebe jogos desde 7 de dezembro de 2025, quando Ceará e Palmeiras fizeram o último confronto da temporada. Desde então, o equipamento tem passado por reparos. Ao todo, na última temporada, o estádio recebeu 52 partidas de cinco competições: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série A e Libertadores.