Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja como está o gramado da Arena Castelão para o 1º Ceará x Fortaleza de 2026

Equipes se enfrentam neste domingo (8), pelo Campeonato Cearense

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 16:06)
Jogada
Legenda: Arena Castelão.
Foto: Thiago Gadelha/SVM

A Arena Castelão vai receber o primeiro jogo da temporada neste domingo (8), que será justamente um Clássico-Rei. A maior praça esportiva do Estado passa por melhorias desde o fim da última temporada. Desde então, o equipamento tem recebido melhorias, entre elas a revitalização do gramado. 

Veja como está o campo antes de Ceará x Fortaleza, pelo Campeonato Cearense. As equipes se enfrentam a partir das 18h (de Brasília). As imagens são do fotojornalista Thiago Gadelha, do SVM. 

VEJA IMAGENS:

Legenda: Gramado da Arena Castelão.
Foto: Thiago Gadelha/SVM

estádio
Legenda: Gramado da Arena Castelão.
Foto: Thiago Gadelha/SVM

estádio
Legenda: Gramado da Arena Castelão.
Foto: Thiago Gadelha/SVM

O Castelão não recebe jogos desde 7 de dezembro de 2025, quando Ceará e Palmeiras fizeram o último confronto da temporada. Desde então, o equipamento tem passado por reparos. Ao todo, na última temporada, o estádio recebeu 52 partidas de cinco competições: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série A e Libertadores. 

Veja também

teaser image
Jogada

Castelão pode ganhar mais assentos; Governo planeja ampliação para abrir a Copa de 2027

teaser image
Jogada

Castelão passa por últimos ajustes para receber jogos em 2025

teaser image
Jogada

Clássico-Rei: Ceará e Fortaleza voltam à Arena Castelão após dois meses; relembre últimos jogos

Assuntos Relacionados

Jogada

Moisés viaja para se apresentar ao Santos e não joga Clássico-Rei

Atacante foi negociado com o time de Juan Pablo Vojvoda

Redação Há 14 minutos
Jogadores do Cruzeiro em treinamento

Jogada

Cruzeiro x América-MG: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro

Redação Há 1 hora

Jogada

Corinthians x Palmeiras: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Paulista

Redação Há 1 hora
estádio

Jogada

Veja como está o gramado da Arena Castelão para o 1º Ceará x Fortaleza de 2026

Equipes se enfrentam neste domingo (8), pelo Campeonato Cearense

Crisneive Silveira Há 1 hora

Jogada

Vasco x Botafogo: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Carioca

Redação Há 2 horas
jogador

Jogada

Condenado por morte de Eliza Samudio, ex-goleiro Bruno retorna ao Maracanã em jogo do Flamengo

Ex-jogador chegou a atuar pela equipe carioca entre 2006 e 2010

Redação Há 2 horas