Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Castelão pode ganhar mais assentos; Governo planeja ampliação para abrir a Copa de 2027

Capital cearense será uma das oito sedes do

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Arena Castelão, maior praça esportiva do Ceará.
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Maior praça esportiva do estado, a Arena Castelão poderá ter o número de assentos ampliados caso Fortaleza seja escolhida para a abertura da Copa do Mundo feminina de 2027. Será a primeira vez que a competição será realizada num país da América do Sul. A capital cearense será uma das oito sedes. A exemplo dos Estados Unidos, outras delegações vão realizar novas visitas técnicas nos próximos meses.

Em várias reuniões, fortaleci com a Fifa que se, escolhida para a abertura, vamos aumentar a capacidade do nosso estádio para que a gente possa, sim, atender a exigência da capacidade de mais de 65 mil espectadores. Fortaleza está se preparando, o município, o Governo do Estado, cada um na sua esfera de atribuições, para que a gente tenha um grande evento e, acima de tudo, de fortalecimento do esporte e do esporte feminino como um todo.
Rogério Pinheiro
Secretário do Esporte do Ceará

“O primeiro desafio já alcançamos, que era colocar Fortaleza novamente nesse circuito desses eventos mundiais. Agora, recentemente, tivemos o lançamento da marca da Copa do Mundo. Ainda está em aberto. Colocamos todas as condições para receber a abertura da Copa do Mundo. As condições geográficas, de logística, a nossa rede hoteleira e, acima de tudo, a nossa arena tem plenas condições de receber”, completou o Secretário do Esporte do Estado em entrevista ao Diário do Nordeste. 

Mauro Carmélio, presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF) e diretor de Futsal e Beach Soccer da Fifa, mostrou otimismo em ver Fortaleza receber a abertura do evento. 

“Claro! Hoje mesmo nós trabalhamos nessa situação. Vamos receber visitas das delegações para começar a fazer esse trabalho de acompanhamento e dar essa condição, essa estrutura, que foi dada em 2014 e, em 2027, será também. O Ceará respira futebol, respira essa modalidade, e o feminino também que é o nosso bem-querer.

NOVAS VISITAS TÉCNICAS

Entre março e abril, Fortaleza vai receber novas delegações que vão conhecer centros de treinamento e locais de hospedagem. Ainda não há data definida. A Federação dos Estados Unidos realizou esta mesma visita em julho de 2025. 

A capital cearense tem quatro locais habilitados e aprovados para as atividades das atletas: os CTs de Ceará, Fortaleza, Floresta e o Estádio Presidente Vargas. A escolha das seleções, no entanto, só deve ocorrer após o sorteio dos grupos. 

Na Copa do Mundo masculina de 2014, também realizada no Brasil, algumas seleções se hospedaram na cidade para jogos. No entanto, a cidade não foi base de nenhuma.

COPA DO MUNDO DE 2027

O Mundial terá início no dia 24 de junho e vai até 25 de julho de 2027, com a participação de 32 seleções. Além da capital cearense, através da Arena Castelão, outras sete cidades também vão receber jogos: Maracanã (Rio de Janeiro), Neo Química Arena (São Paulo), Mineirão (Belo Horizonte), Arena Pernambuco (Recife), Fonte Nova (Salvador), Mané Garrincha (Brasília) e Beira-Rio (Porto Alegre). 

Veja também

teaser image
Jogada

Fifa lança marca da Copa do Mundo Feminina de 2027; Fortaleza será uma das sedes

teaser image
Jogada

Copa do Mundo feminina: Governo cria Grupo de Planejamento e Coordenação do evento em Fortaleza

teaser image
Jogada

Copa do Mundo Feminina: Comitiva dos Estados Unidos visita Castelão, PV e CTs de Ceará e Fortaleza

Assuntos Relacionados
estádio

Jogada

Castelão pode ganhar mais assentos; Governo planeja ampliação para abrir a Copa de 2027

Capital cearense será uma das oito sedes do

Crisneive Silveira Há 8 minutos

Jogada

Ferroviário x Iguatu: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 3ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense

Vladimir Marques Há 8 minutos
artistas

Jogada

Super Bowl 2026: Além de Bad Bunny, confira quem vai cantar também no intervalo

Evento será realizado no domingo, dia 8 de fevereiro

Redação 06 de Fevereiro de 2026

Jogada

Moisés acerta com o Santos, mas deve jogar o Clássico-Rei pelo Fortaleza

Jogador deve se apresentar ao time paulista na segunda-feira

Brenno Rebouças e Crisneive Silveira 06 de Fevereiro de 2026
anéis

Jogada

Abertura dos Jogos de Inverno 2026 tem Mariah Carey, Bocelli e Brasil ovacionado; veja fotos

Lucas Pinheiro foi o porta-bandeira do Time Brasil

Redação 06 de Fevereiro de 2026
Ronald Carvalho já vem treinando em Porangabuçu

Jogada

Ceará anuncia contratação do zagueiro Ronald Carvalho, que já pode estrear no Clássico-Rei

Defensor estava no Maringá-PR

André Almeida 06 de Fevereiro de 2026