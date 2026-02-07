Castelão pode ganhar mais assentos; Governo planeja ampliação para abrir a Copa de 2027

Maior praça esportiva do estado, a Arena Castelão poderá ter o número de assentos ampliados caso Fortaleza seja escolhida para a abertura da Copa do Mundo feminina de 2027. Será a primeira vez que a competição será realizada num país da América do Sul. A capital cearense será uma das oito sedes. A exemplo dos Estados Unidos, outras delegações vão realizar novas visitas técnicas nos próximos meses.

Em várias reuniões, fortaleci com a Fifa que se, escolhida para a abertura, vamos aumentar a capacidade do nosso estádio para que a gente possa, sim, atender a exigência da capacidade de mais de 65 mil espectadores. Fortaleza está se preparando, o município, o Governo do Estado, cada um na sua esfera de atribuições, para que a gente tenha um grande evento e, acima de tudo, de fortalecimento do esporte e do esporte feminino como um todo. Rogério Pinheiro Secretário do Esporte do Ceará

“O primeiro desafio já alcançamos, que era colocar Fortaleza novamente nesse circuito desses eventos mundiais. Agora, recentemente, tivemos o lançamento da marca da Copa do Mundo. Ainda está em aberto. Colocamos todas as condições para receber a abertura da Copa do Mundo. As condições geográficas, de logística, a nossa rede hoteleira e, acima de tudo, a nossa arena tem plenas condições de receber”, completou o Secretário do Esporte do Estado em entrevista ao Diário do Nordeste.

Mauro Carmélio, presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF) e diretor de Futsal e Beach Soccer da Fifa, mostrou otimismo em ver Fortaleza receber a abertura do evento.

“Claro! Hoje mesmo nós trabalhamos nessa situação. Vamos receber visitas das delegações para começar a fazer esse trabalho de acompanhamento e dar essa condição, essa estrutura, que foi dada em 2014 e, em 2027, será também. O Ceará respira futebol, respira essa modalidade, e o feminino também que é o nosso bem-querer.

NOVAS VISITAS TÉCNICAS

Entre março e abril, Fortaleza vai receber novas delegações que vão conhecer centros de treinamento e locais de hospedagem. Ainda não há data definida. A Federação dos Estados Unidos realizou esta mesma visita em julho de 2025.

A capital cearense tem quatro locais habilitados e aprovados para as atividades das atletas: os CTs de Ceará, Fortaleza, Floresta e o Estádio Presidente Vargas. A escolha das seleções, no entanto, só deve ocorrer após o sorteio dos grupos.

Na Copa do Mundo masculina de 2014, também realizada no Brasil, algumas seleções se hospedaram na cidade para jogos. No entanto, a cidade não foi base de nenhuma.

COPA DO MUNDO DE 2027

O Mundial terá início no dia 24 de junho e vai até 25 de julho de 2027, com a participação de 32 seleções. Além da capital cearense, através da Arena Castelão, outras sete cidades também vão receber jogos: Maracanã (Rio de Janeiro), Neo Química Arena (São Paulo), Mineirão (Belo Horizonte), Arena Pernambuco (Recife), Fonte Nova (Salvador), Mané Garrincha (Brasília) e Beira-Rio (Porto Alegre).