Fifa lança marca da Copa do Mundo Feminina de 2027; Fortaleza será uma das sedes

A Fifa lançou a marca oficial e a identidade sonora da Copa do Mundo feminina de 2027 neste domingo (25), em evento realizado no Rio de Janeiro. O Brasil será o primeiro país da América do Sul a receber a competição. Oito capitais, entre elas Fortaleza, vão sediar a 10ª edição da disputa.

Diversas autoridades, como o presidente da Fifa, Gianni Infantino, além do Ministro do Esporte, André Fufuca, e o governador do Ceará, Elmano de Freitas, marcaram presença. Samir Xaud, presidente da CBF, além dos técnicos das seleções feminina e masculina, Arthur Elias e Carlo Ancelotti, também compareceram. Ídolos do esporte também estiveram na cerimônia, entre eles: Formiga, Cristiano, Ronaldo e Cafu.

O Mundial terá início no dia 24 de junho e vai até 25 de julho de 2027, com a participação de 32 seleções. Além da capital cearense, através da Arena Castelão, outras sete cidades também vão receber jogos: Maracanã (Rio de Janeiro), Neo Química Arena (São Paulo), Mineirão (Belo Horizonte), Arena Pernambuco (Recife), Fonte Nova (Salvador), Mané Garrincha (Brasília) e Beira-Rio (Porto Alegre).

Representantes da Federação de Futebol dos Estados Unidos (US Soccer) chegaram a visitar diversas instalações na capital cearense. O grupo esteve na Arena Castelão, no Estádio Presidente Vargas e nos CTs de Ceará e Fortaleza e em hotéis nesta quarta-feira (16).

O intuito era avaliar a estrutura desses locais para selecionar o local de treinamento para a equipe americana. Fortaleza, além de ser uma das cidades-sede, poderá receber amistosos do Brasil em 2026.