Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fifa lança marca da Copa do Mundo Feminina de 2027; Fortaleza será uma das sedes

Será a primeira edição do Mundial em um país da América do Sul

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 12:41)
Jogada
Legenda: Fifa divulga marca da Copa do Mundo feminina de 2027, que será realizada no Brasil.
Foto: Divulgação/Fifa

A Fifa lançou a marca oficial e a identidade sonora da Copa do Mundo feminina de 2027 neste domingo (25), em evento realizado no Rio de Janeiro. O Brasil será o primeiro país da América do Sul a receber a competição. Oito capitais, entre elas Fortaleza, vão sediar a 10ª edição da disputa.

Diversas autoridades, como o presidente da Fifa, Gianni Infantino, além do Ministro do Esporte, André Fufuca, e o governador do Ceará, Elmano de Freitas, marcaram presença. Samir Xaud, presidente da CBF, além dos técnicos das seleções feminina e masculina, Arthur Elias e Carlo Ancelotti, também compareceram. Ídolos do esporte também estiveram na cerimônia, entre eles: Formiga, Cristiano, Ronaldo e Cafu. 

O Mundial terá início no dia 24 de junho e vai até 25 de julho de 2027, com a participação de 32 seleções. Além da capital cearense, através da Arena Castelão, outras sete cidades também vão receber jogos: Maracanã (Rio de Janeiro), Neo Química Arena (São Paulo), Mineirão (Belo Horizonte), Arena Pernambuco (Recife), Fonte Nova (Salvador), Mané Garrincha (Brasília) e Beira-Rio (Porto Alegre). 

Representantes da Federação de Futebol dos Estados Unidos (US Soccer) chegaram a visitar diversas instalações na capital cearense. O grupo esteve na Arena Castelão, no Estádio Presidente Vargas e nos CTs de Ceará e Fortaleza e em hotéis nesta quarta-feira (16). 

O intuito era avaliar a estrutura desses locais para selecionar o local de treinamento para a equipe americana. Fortaleza, além de ser uma das cidades-sede, poderá receber amistosos do Brasil em 2026. 

Veja também

teaser image
Jogada

Copa do Mundo feminina: Governo cria Grupo de Planejamento e Coordenação do evento em Fortaleza

teaser image
Jogada

Copa do Mundo Feminina: Comitiva dos Estados Unidos visita Castelão, PV e CTs de Ceará e Fortaleza

teaser image
Jogada

Fortaleza é confirmada como cidade-sede da Copa do Mundo Feminina 2027

Assuntos Relacionados

Jogada

Fifa lança marca da Copa do Mundo Feminina de 2027; Fortaleza será uma das sedes

Será a primeira edição do Mundial em um país da América do Sul

Crisneive Silveira Há 1 hora
Zé Welison em ação pelo Fortaleza

Jogada

Fortaleza rescinde contrato com Zé Welison, que acerta com o Remo

Jogador chegou ao Tricolor do Pici em 2022

Crisneive Silveira 25 de Janeiro de 2026
jogador

Jogada

“Vou dar a minha vida para defender essa camisa”, declara Matheusinho ao ser anunciado pelo Ceará

Jogador chega por empréstimo até o fim de 2026

Crisneive Silveira 25 de Janeiro de 2026
Ceará e Ferroviário

Jogada

Ferroviário x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Clássico da Paz, com mando de campo do Tubarão da Barra, abre a segunda fase do Campeonato Cearense, no estádio Presidente Vargas

Samuel Conrado 25 de Janeiro de 2026
Maurício Garcez defendeu o Paysandu na temporada 2025

Jogada

Ceará negocia a contratação do atacante Maurício Garcez; veja detalhes

Jogador de 28 anos pertence ao Avaí e estava emprestado ao Paysandu em 2025

Daniel Farias 24 de Janeiro de 2026
Foto de Fred Bandeira e João Paulo Silva, presidente do Ceará

Jogada

Fred Bandeira deixa diretoria jurídica do Ceará e clube define substituto; veja

O então diretor de governança do clube, Eduardo Marzagão, assume o cargo

Daniel Farias 24 de Janeiro de 2026