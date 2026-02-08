Diário do Nordeste
Corinthians x Palmeiras: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Paulista

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:41)
Jogada
Legenda: Palmeiras e Corinthians se enfrentam pelo Paulistão
Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo (8) às 20h30, na Neo Quimica Arena, em São Paulo (SP), pela 7ª rodada do Campeonato Paulista.

O Timão está em 5º lugar com 11 pontos e na zona de classificação (G8). Se vencer, garante vaga na 2ª Fase.

Na Série A, a equipe só fez um jogo e perdeu para o Bahia na estreia por 2x1 na Vila Belmiro.

Já o Verdão, é o 3º colocado com 12 pontos e se vencer, também garante vaga na 2ª Fase.

Na Série A, a equipe vem de goleada, 5x1, pra cima do Vitória/BA, na Arena Barueri.  

Onde Assistir

A partida será transmitida pelo Record, CazéTV e da HBO Max. 

Palpites 

inter@

Prováveis Escalações

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, André e Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior

Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gomez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício e Allan; Flaco Lopez e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus
Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima
VAR: Thiago Luís Scarascati

