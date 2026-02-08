Ceará divulga boletim médico com três atletas; veja detalhes

O Ceará entra em campo neste domingo (8) para o primeiro Campeonato Cearense. Para o duelo, o técnico Mozart não terá três atletas à disposição. Entre eles, o goleiro Bruno Ferreira e o meia Matheus Araújo. Os dois se machucaram em treinamento durante a semana. O clube divulgou novo boletim médico.

VEJA BOLETIM MÉDICO

O goleiro Bruno Ferreira sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante o último treino. O jogador será submetido a exame de imagem nesta segunda-feira (9).

Já Matheus Araújo relatou desconforto na musculatura posterior da coxa esquerda ainda durante a semana. O atleta passou por exame de imagem que confirmou edema na região. O meia realiza fisioterapia. Quem também está de fora é Alex Silva, em fase de transição.

O Ceará enfrenta o Fortaleza a partir das 18h (de Brasília), na Arena Castelão. O duelo é válido pela última rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. Acompanhe aqui tempo real.