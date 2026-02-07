Semifinais do Cearense estão definidas: Ceará x Floresta e Fortaleza x Ferroviário

As semifinais do Campeonato Cearense estão definidas. Após os jogos deste sábado (7), com vitórias de Ferroviário e Floresta, o chaveamento da semifinal foi definido, com os confrontos:

Ceará x Floresta

Fortaleza x Ferroviário

Os confrontos serão em dois jogos para definir os finalistas do Estadual. As datas prévias da Federação Cearense de Futebol para os jogos são nos dias 15 e 22.

O mando de campo no jogo de volta será do 1º colocado de cada grupo.

O Ceará já tem a liderança do do Grupo D assegurada, mesmo antes do Clássico-Rei. Com 6 pontos, contra 4 do Floresta, que venceu o Horizonte por 1x0 no Domingão, avançou em 2º com 4.

Assim o mando do jogo de volta é do Ceará.

Sem mando definido

O Ferroviário se classificou no Grupo C ao vencer o Iguatu por 2x0 no Presidente Vargas, chegando aos 4 pontos.

O Leão também tem 4 pontos, mas ainda joga o Clássico-Rei.

Com isso, só após o Clássico-Rei com o Ceará deste domingo (8), às 18 horas, será definido o líder do Grupo C.

Um empate ou até uma derrota por 2x0 mantém o Leão como líder. Caso o Tricolor seja derrotado por 3 gols de diferença, o Ferroviário será líder e terá o mando do jogo de volta.