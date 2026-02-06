Ceará anuncia contratação do zagueiro Ronald Carvalho, que já pode estrear no Clássico-Rei

O Ceará anunciou mais uma contratação para 2026. Nesta sexta-feira (6), o zagueiro Ronald Carvalho foi oficializado como reforço do Alvinegro, com contrato por empréstimo até o final de 2026.

O defensor, inclusive, já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está à disposição do técnico Mozart para estrear no Clássico-Rei deste domingo (8), às 18 horas, na Arena Castelão, pela última rodada da 2ª fase do Campeonato Cearense.

Ronald já vinha treinando em Porangabuçu e ainda não havia sido anunciado oficialmente apenas por questões burocráticas.

Ele se junta a Éder, Júlio Cesar, Pedro Gilmar, Boateng e Luiz Otávio como opções para a zaga.

"Tenho que, primeiramente, agradecer a Deus por essa porta que abriu aqui no Ceará, um clube gigantesco. A sensação por vestir essa camisa não poderia ser melhor. Todos me receberam muito bem. Agora é trabalhar para mostrar porque estou aqui", disse o novo reforço.

O defensor de 25 anos estava no Maringá-PR, onde fez 5 jogos em 2025. Ele estava no time paranaense desde 2023, e ao todo, realizou 77 jogos, com cinco gols marcados e quatro assistências. Formado na base do Corinthians, Ronald acumula ainda passagens por clubes como Ypiranga-RS, Água Santa e Operário-PR.

Ficha técnica

Ronald Eugênio Carvalho (Ronald)

Posição: Zagueiro

Data de nascimento: 01/05/2000

Naturalidade: Guarujá/SP

Clubes onde passou: Corinthians/SP, Coritiba/PR, Maringá/PR, Operário/PR, Água Santa/SP, Ypiranga/RS e Ceará/CE.