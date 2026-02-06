Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará anuncia contratação do zagueiro Ronald Carvalho, que já pode estrear no Clássico-Rei

Defensor estava no Maringá-PR

Escrito por
André Almeida andre.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 20:06)
Jogada
Legenda: Ronald Carvalho já vem treinando em Porangabuçu
Foto: Gabriel Silva/CearáSC

O Ceará anunciou mais uma contratação para 2026. Nesta sexta-feira (6), o zagueiro Ronald Carvalho foi oficializado como reforço do Alvinegro, com contrato por empréstimo até o final de 2026.

O defensor, inclusive, já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está à disposição do técnico Mozart para estrear no Clássico-Rei deste domingo (8), às 18 horas, na Arena Castelão, pela última rodada da 2ª fase do Campeonato Cearense.

Ronald já vinha treinando em Porangabuçu e ainda não havia sido anunciado oficialmente apenas por questões burocráticas.

Ele se junta a Éder, Júlio Cesar, Pedro Gilmar, Boateng e Luiz Otávio como opções para a zaga.

"Tenho que, primeiramente, agradecer a Deus por essa porta que abriu aqui no Ceará, um clube gigantesco. A sensação por vestir essa camisa não poderia ser melhor. Todos me receberam muito bem. Agora é trabalhar para mostrar porque estou aqui", disse o novo reforço.

O defensor de 25 anos estava no Maringá-PR, onde fez 5 jogos em 2025. Ele estava no time paranaense desde 2023, e ao todo, realizou 77 jogos, com cinco gols marcados e quatro assistências. Formado na base do Corinthians, Ronald acumula ainda passagens por clubes como Ypiranga-RS, Água Santa e Operário-PR.

Ficha técnica
Ronald Eugênio Carvalho (Ronald)
Posição: Zagueiro
Data de nascimento: 01/05/2000
Naturalidade: Guarujá/SP
Clubes onde passou: Corinthians/SP, Coritiba/PR, Maringá/PR, Operário/PR, Água Santa/SP, Ypiranga/RS e Ceará/CE.

Assuntos Relacionados
Ronald Carvalho já vem treinando em Porangabuçu

Jogada

Ceará anuncia contratação do zagueiro Ronald Carvalho, que já pode estrear no Clássico-Rei

Defensor estava no Maringá-PR

André Almeida Há 13 minutos

Jogada

CBF divulga tabela básica da Série B 2026; Clássicos serão nas 9ª e 28ª rodadas

O primeiro clássico será em março e o segundo em setembro

Vladimir Marques Há 52 minutos
atleta

Jogada

Fortaleza anuncia Paulinho: lateral de 20 anos já treina e pode estrear no Clássico-Rei

Jogador foi formado nas categorias de base do Vasco e tem passagem pela Seleção de Base

Crisneive Silveira Há 1 hora

Jogada

Ministério Público do Ceará lança neste domingo (8), campanha permanente pela segurança no futebol

Campanha será lançada antes do Clássico-Rei e marcará reabertura do estádio

Redação 06 de Fevereiro de 2026

Jogada

Vitinho é regularizado no BID e pode estrear pelo Fortaleza

Atacante pode estrear já no Clássico-Rei no domingo (8)

Ian Laurindo* 06 de Fevereiro de 2026
Sede da CBF

Jogada

CBF avalia a redução do número de rebaixados na Série A

A pauta foi apresentada aos times da Série B na quinta (5)

Alexandre Mota 06 de Fevereiro de 2026