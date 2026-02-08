Cruzeiro x América-MG: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Cruzeiro e América-MG se enfrentam neste domingo (8) às 18h, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro.

A Raposa na 2ª colocação do Grupo C com 9 pontos e busca classificação para 2ª Fase.

A equipe vem de duas derrotas na Série A, para Botafogo (4x0) e Coritiba (1x2) e o técnico Tite está pressionado.

Já o Coelho, lidera o Grupo B com 12 pontos e busca pontos para garantir classificação.

Onde Assistir

A partida será transmitida pelo ge TV e Sportv

Palpites

Prováveis Escalações

CRUZEIRO:

Cássio; Fagner (William), Fabrício Bruno, João Marcelo (Lucas Villalba) e Kaiki; Lucas Romero, Gerson (Lucas Silva) e Christian ; Matheus Pereira, Arroyo (Wanderson) e Kaio Jorge. Técnico: Tite

AMÉRICA-MG:

Gustavo; Léo Alaba, Emerson, Rafa Barcelos (Nathan) e Artur; Felipe Amaral, Person e Yago; Gabriel Barros, Paulo Victor e Thauan. Técnico:

Alberto Valentim

Arbitragem

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento

Assistente 1: Felipe Alan Costa de Oliveira

Assistente 2: Pablo Almeida Costa

Árbitro de vídeo (VAR): Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira