Cruzeiro x América-MG: onde assistir, palpites e prováveis escalações
Partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro
Cruzeiro e América-MG se enfrentam neste domingo (8) às 18h, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro.
A Raposa na 2ª colocação do Grupo C com 9 pontos e busca classificação para 2ª Fase.
A equipe vem de duas derrotas na Série A, para Botafogo (4x0) e Coritiba (1x2) e o técnico Tite está pressionado.
Já o Coelho, lidera o Grupo B com 12 pontos e busca pontos para garantir classificação.
Onde Assistir
A partida será transmitida pelo ge TV e Sportv
Palpites
Prováveis Escalações
CRUZEIRO:
Cássio; Fagner (William), Fabrício Bruno, João Marcelo (Lucas Villalba) e Kaiki; Lucas Romero, Gerson (Lucas Silva) e Christian ; Matheus Pereira, Arroyo (Wanderson) e Kaio Jorge. Técnico: Tite
AMÉRICA-MG:
Gustavo; Léo Alaba, Emerson, Rafa Barcelos (Nathan) e Artur; Felipe Amaral, Person e Yago; Gabriel Barros, Paulo Victor e Thauan. Técnico:
Alberto Valentim
Arbitragem
Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento
Assistente 1: Felipe Alan Costa de Oliveira
Assistente 2: Pablo Almeida Costa
Árbitro de vídeo (VAR): Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira