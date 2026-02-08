Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cruzeiro x América-MG: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:05)
Jogada
Legenda: O técnico Tite está pressionado, após duas derrotas na Série A.
Foto: Cruzeiro Esporte Clube/Divulgação

Cruzeiro e América-MG se enfrentam neste domingo (8) às 18h, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro.

A Raposa na 2ª colocação do Grupo C com 9 pontos e busca classificação para 2ª Fase.

A equipe vem de duas derrotas na Série A, para Botafogo (4x0) e Coritiba (1x2) e o técnico Tite está pressionado.

Já o Coelho, lidera o Grupo B com 12 pontos e busca pontos para garantir classificação.

Onde Assistir

A partida será transmitida pelo ge TV e Sportv

Palpites 

inter@

Prováveis Escalações

CRUZEIRO: 

Cássio; Fagner (William), Fabrício Bruno, João Marcelo (Lucas Villalba) e Kaiki; Lucas Romero, Gerson (Lucas Silva) e Christian ; Matheus Pereira, Arroyo (Wanderson) e Kaio Jorge. Técnico: Tite

AMÉRICA-MG: 

Gustavo; Léo Alaba, Emerson, Rafa Barcelos (Nathan) e Artur; Felipe Amaral, Person e Yago; Gabriel Barros, Paulo Victor e Thauan. Técnico: 
Alberto Valentim

Arbitragem

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento
Assistente 1: Felipe Alan Costa de Oliveira
Assistente 2: Pablo Almeida Costa
Árbitro de vídeo (VAR): Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira

Assuntos Relacionados
Bruno Ferreira, goleiro do Ceará

Jogada

Ceará divulga boletim médico com três atletas; veja detalhes

Equipe entra em campo neste domingo, pelo Cearense

Crisneive Silveira Há 5 minutos

Jogada

Moisés viaja para se apresentar ao Santos e não joga Clássico-Rei

Atacante foi negociado com o time de Juan Pablo Vojvoda

Redação Há 17 minutos
Jogadores do Cruzeiro em treinamento

Jogada

Cruzeiro x América-MG: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro

Redação Há 1 hora

Jogada

Corinthians x Palmeiras: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Paulista

Redação Há 1 hora
estádio

Jogada

Veja como está o gramado da Arena Castelão para o 1º Ceará x Fortaleza de 2026

Equipes se enfrentam neste domingo (8), pelo Campeonato Cearense

Crisneive Silveira Há 1 hora

Jogada

Vasco x Botafogo: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Carioca

Redação Há 2 horas