O Castelão, maior equipamento esportivo do Estado, está recebendo os últimos ajustes para receber jogos em 2025. O estádio passa por melhorias desde o fim da Série A do ano passado, após o jogo Fortaleza 3x0 Internacional no dia 8 de dezembro e receberá o primeiro jogo da temporada dois meses depois: no dia 8 de fevereiro, na partida entre Ceará x Fortaleza pela 1ª rodada do Campeonato Cearense.

Estão sendo executados no equipamento: pinturas dos quiosques, vestiários, camarotes, Premium, reforma da cozinha do subsolo, troca dos bancos de reservas, além da manutenção periódica do gramado.

“O trabalho realizado visa não apenas aprimorar a infraestrutura do estádio, mas também oferecer uma experiência de excelência para os torcedores e atletas”, disse o secretário do Esporte, Rogério Pinheiro.

Legenda: Castelão passa por últimos ajustes para receber jogos em 2025 Foto: Divulgação / Secretaria de Esporte do Estado do Ceará

Acúmulo de jogos

O equipamento tem a expectativa de receber no decorrer de 2025 partidas pela Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense.

Em 2024, o Castelão recebeu 63 partidas. A Sesporte, que faz a gestão do estádio, tinha uma expectativa de receber 52 jogos, mas sabia que o número poderia subir a depender do desempenho de Ceará e Fortaleza na temporada (se chegassem a todas as finais dos certames que disputaram).

Em 2024, o Castelão recebeu críticas pela condição de algumas partes do gramado, principalmente nas áreas dos goleiros, com mais severidade no setor norte. Houve um investimento em um equipamento que simula a iluminação solar para fazer correções e Vovô e Leão chegaram a retirar uma partida, cada um, e levar para o PV, com o intuito de preservar o gramado. A Conmebol chegou a vetar o equipamento por más condições do gramado em abril.