Com a volta de Marta, Seleção Feminina é convocada para amistosos contra o Japão

A Seleção Feminina foi convocada pelo treinador Arthur Elias na tarde desta terça-feira (13), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, para os dois amistosos contra o Japão, em São Paulo. Os confrontos fazem parte da preparação para a disputa da Copa América, em julho, no Equador.

A novidade na convocação é o retorno de Marta, maior jogadora da história do país e da modalidade no mundo. Ela volta após participação nos jogos Olímpicos de Paris.

Às 21h30 do dia 30 de maio, o Brasil enfrenta as japonesas na Neo Química Arena, na capital paulista. A venda de ingresso para esta partida começará às 13h desta terça e será realizada pelo site selecaofeminina.soudaliga.com.br, com preços variando de R$ 50 a R$ 100.

Em seguida, a Amarelinha volta a encarar as asiáticas no dia 2 de junho, às 20h, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Na quinta posição do ranking da FIFA, o Japão vem do título da She Believes Cup, em fevereiro. Ao todo, o Brasil já enfrentou as adversárias em 16 oportunidades, com seis vitórias, sete derrotas e três empates.

Veja a lista de convocadas:

GOLEIRAS

Lorena (Kansas – EUA)

Camila (Cruzeiro)

Claudia (Fluminense)

ZAGUEIRAS

Isa Haas (Cruzeiro)

Kaká (São Paulo)

Tarciane (Lyon – França)

Mariza (Corinthians)

Thais Ferreira (Corinthians)

LATERAIS

Fê Palermo (Palmeiras)

Bruna Calderan (São Paulo)

Yasmim (Real Madrid – Espanha)

Fátima Dutra (Ferroviária)

MEIO-CAMPISTAS

Angelina (Orlando Pride – Estados Unidos)

Duda Sampaio (Corinthians)

Laís Estevam (Palmeiras)

Yaya (Corinthians)

Ana Vitória (Atlético de Madrid - Espanha)

ATACANTES

Amanda Gutierres (Palmeiras)

Jheniffer (Tigres – México)

Gio (Atlético de Madrid – Espanha)

Kerolin (Manchester City – Inglaterra)

Dudinha (São Paulo)

Jhonson (Corinthians)

Luany (Atlético de Madrid – Espanha)

Debinha (Kansas - Estados Unidos)

Marta (Orlando Pride - Estados Unidos)