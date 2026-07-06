Bélgica goleia Estados Unidos por 4x1 e está nas quartas de final da Copa do Mundo

A Bélgica goleou os Estados Unidos por 4x1 no Seattle Field, e está nas quartas de final da Copa do Mundo 2026.

A partida, que marcou a polêmica escalação do atacante americano Balogun, após seu cartão vermelho no jogo anterior ser anulado por interferência de Trump, foi de domínio belga.



Com Balogun titular e 'apagado', os Diabos Vermelhos venceram com gols de Ketelaere (9 e 33 do 1ºtempo),Vanaken aos 12 do 2º tempo e Lukaku, aos 47 do 2º tempo.



Para os Estados Unidos, Tillman marcou, aos 31 do 1º tempo.



Agora é a Espanha

Nas quartas de Final, a Bélgica vai enfrentar a Espanha, no dia 10, em Los Angeles, às 16 horas.