Bélgica goleia Estados Unidos por 4x1 e está nas quartas de final da Copa do Mundo

Partida foi marcada por escalação polêmica do americano Balogun, que teve sua expulsão das oitavas anulada e entrou em campo

Escrito por Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
06 de Julho de 2026 - 23:01 (Atualizado às 23:07)
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Legenda: A Bélgica goleou os Estados Unidos e está nas quartas de final da Copa do Mundo 2026
Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA
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A Bélgica goleou os Estados Unidos por 4x1 no Seattle Field, e está nas quartas de final da Copa do Mundo 2026.

A partida, que marcou a polêmica escalação do atacante americano Balogun, após seu cartão vermelho no jogo anterior ser anulado por interferência de Trump, foi de domínio belga.

Com Balogun titular e 'apagado', os Diabos Vermelhos venceram com gols de Ketelaere (9 e 33 do 1ºtempo),Vanaken aos 12 do 2º tempo e Lukaku, aos 47 do 2º tempo.

Para os Estados Unidos, Tillman marcou, aos 31 do 1º tempo.

Agora é a Espanha

Nas quartas de Final, a Bélgica vai enfrentar a Espanha, no dia 10, em Los Angeles, às 16 horas.

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