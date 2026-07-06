Ancelotti desabafa após eliminação do Brasil na Copa do Mundo: 'A dor é grande'

Técnico do Brasil, Carlo Ancelotti se manifestou nesta segunda-feira (6), um dia após a eliminação da Seleção da Copa do Mundo. Numa rede social, o italiano desabafou em texto. Ele lamentou a despedida precoce da equipe e focou no futuro.

"Hoje a dor é grande. Mas a confiança no que estamos construindo não muda. Vamos seguir trabalhando pela nossa Seleção. Sempre juntos. Sempre Brasil!"

O treinador, que foi anunciado como novo técnico da Seleão somente em maio de 2025, acumula 17 partidas no comando da equipe. Ao todo, são 10 vitórias, três empates e quatro derrotas.

O Brasil deixou a Copa do Mundo nas oitavas de final da competição, após ser eliminada pela Noruega. Foi a pior campanha da Canarinho na competição desde 1990, quando também caiu na mesma fase, após ser superada pela Argentina.

Legenda: Carlo Ancelotti, técnico do Brasil, se manifesta após eliminação da Copa. Foto: Reprodução/Instagram Carlo Ancelotti