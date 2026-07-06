Ancelotti desabafa após eliminação do Brasil na Copa do Mundo: 'A dor é grande'

Treinador publicou texto em uma rede social nesta segunda-feira

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
06 de Julho de 2026 - 21:23 (Atualizado às 21:34)
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Legenda: Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira.
Foto: Rafael Ribeiro / CBF
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Técnico do Brasil, Carlo Ancelotti se manifestou nesta segunda-feira (6), um dia após a eliminação da Seleção da Copa do Mundo. Numa rede social, o italiano desabafou em texto. Ele lamentou a despedida precoce da equipe e focou no futuro. 

"Hoje a dor é grande. Mas a confiança no que estamos construindo não muda. Vamos seguir trabalhando pela nossa Seleção. Sempre juntos. Sempre Brasil!"

O treinador, que foi anunciado como novo técnico da Seleão somente em maio de 2025, acumula 17 partidas no comando da equipe. Ao todo, são 10 vitórias, três empates e quatro derrotas. 

O Brasil deixou a Copa do Mundo nas oitavas de final da competição, após ser eliminada pela Noruega. Foi a pior campanha da Canarinho na competição desde 1990, quando também caiu na mesma fase, após ser superada pela Argentina. 

Carlo Ancelotti, técnico do Brasil, se manifesta após eliminação da Copa.
Legenda: Carlo Ancelotti, técnico do Brasil, se manifesta após eliminação da Copa.
Foto: Reprodução/Instagram Carlo Ancelotti

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