Eliminado da Copa do Mundo, Brasil chega ao seu maior jejum sem título mundial

A Seleção Brasileira foi eliminada da Copa do Mundo 2026 neste domingo (5), pela Noruega, e assim chega ao seu maior jejum sem títulos do mundial em toda a história da competição. O Brasil totalizará pelo menos 28 anos sem erguer a taça da Copa do Mundo.
Até então, o maior jejum sem títulos de Copa do Mundo para o Brasil havia sido de 24 anos. A Seleção Brasileira conquistou o título em 1970 e só voltou a ser campeã em 1994. Foram cinco edições do mundial sem erguer a taça, entre 1974 e 1990.
Agora, eliminado em 2026 nas oitavas de final, o Brasil totalizará 28 anos sem ser campeão. Ergueu a taça pela última vez na Copa de 2002, e só terá outra chance em 2030, na próxima edição da Copa do Mundo, em Portugal, Espanha e Marrocos.
MAIOR JEJUM DO BRASIL EM COPAS DO MUNDO
- 2002: Pentacampeão, no Japão/Coreia do Sul
- 2006: eliminado pela França nas quartas, na Alemanha
- 2010: eliminado pela Holanda nas quartas, na África do Sul
- 2014: eliminado pela Alemanha nas semifinais, no Brasil
- 2018: eliminado pela Bélgica nas quartas, na Rússia
- 2022: eliminado pela Croácia nas quartas, no Catar
- 2026: eliminado pelo Japão nas 16 avos, nos Estados Unidos