Eliminado da Copa do Mundo, Brasil chega ao seu maior jejum sem título mundial

A Seleção Brasileira foi eliminada da Copa do Mundo 2026 neste domingo (5), pela Noruega, e assim chega ao seu maior jejum sem títulos do mundial em toda a história da competição. O Brasil totalizará pelo menos 28 anos sem erguer a taça da Copa do Mundo.

Até então, o maior jejum sem títulos de Copa do Mundo para o Brasil havia sido de 24 anos. A Seleção Brasileira conquistou o título em 1970 e só voltou a ser campeã em 1994. Foram cinco edições do mundial sem erguer a taça, entre 1974 e 1990.

Agora, eliminado em 2026 nas oitavas de final, o Brasil totalizará 28 anos sem ser campeão. Ergueu a taça pela última vez na Copa de 2002, e só terá outra chance em 2030, na próxima edição da Copa do Mundo, em Portugal, Espanha e Marrocos.

Legenda: A Seleção Brasileira encerrou participação na Copa do Mundo de 2026 Foto: reprodução / DN

MAIOR JEJUM DO BRASIL EM COPAS DO MUNDO