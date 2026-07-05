Com gols de Haaland, Brasil perde para Noruega e é eliminado da Copa do Mundo

A partida ocorre neste domingo (5) pela 3ª rodada do Grupo C

Escrito por Redação jogada@svm.com.br
05 de Julho de 2026 - 06:00 (Atualizado às 19:56)
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Legenda: O atacante Haaland marcou os dois gols da vitória da Noruega contra o Brasil
Foto: Abdulhamid Hosbas / AFP
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O sonho do hexa chegou ao fim. O Brasil perdeu para a Noruega por 2 a 1, neste domingo (5), e foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Os gols da vitória foram de Haaland, duas vezes, enquanto Neymar, de pênalti, nos acréscimos, diminuiu no MetLife Stadium, nos EUA.

Pelo chaveamento, o “vikings” aguardam o classificado do confronto entre México x Inglaterra para conhecer o próximo rival. As equipes duelam hoje, às 21h, no estádio Azteca, na Cidade do México.

Vale ressaltar que as quartas estão marcadas. O jogo será sábado (11), às 18h, em Miami, nos EUA.

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O jogo 

A partida iniciou frenética. Aos 2, na primeira chegada, a Noruega fez um gol, mas foi anulado. Odegaard lançou Sorloth, que encontrou Berg livre. O volante mandou para o fundo da rede, mas a arbitragem viu impedimento. Em campo, a proposta brasileira era recuada, de foco no contra-ataque.

A resposta do Brasil foi aos 9, quando Matheus Cunha recebeu bola na área e foi derrubado com carrinho do zagueiro Ajer. Após checagem no árbitro de vídeo (VAR), o juiz Ismail Elfath (EUA) assinalou pênalti. Na cobrança, Bruno Guimarães finalizou para uma intervenção do goleiro Nyland.

Com apenas 30% de posse de bola, o Brasil tentava acertar a transição, mas errava na definição, assustando mais em arremates de longe, com Rayan. Aos 40, a melhor chance: em bela trama individual, Vini Júnior driblou a marcação na linha de fundo e chutou cruzado para uma nova defesa.

Do outro lado, a Noruega tentou ditar o ritmo do jogo e foi perigosa nos minutos finais, com Odegaard. O meia aproveitou bate-rebate na área para arremate forte, mas Alisson segurou aos 47, no chance de maior perigo dos noruegueses. Principal nome do país, Haaland participou bem pouco.

Bruno Guimarães teve chance para abrir o placar, mas perdeu pênalti contra a Noruega
Legenda: Bruno Guimarães teve chance para abrir o placar, mas perdeu pênalti contra a Noruega
Foto: Mauro Pimentel / AFP

Na volta do intervalo, os europeus mudaram o ataque e voltaram com Bobb e Schjelderup. Com as mexidas, a partida se tornou mais aberta, mas a Noruega se manteve com mais controle das ações.

Apesar disso, a primeira grande chance foi do Brasil, com Endrick, que entrou no 2º tempo. Aos 13, Vini esticou para Endrick, que ficou cara a cara com o goleiro Nyland, sozinho, e bateu para fora. Depois disso, Neymar e Danilo Santos entraram em campo, mas a Seleção Brasileira sucumbiu.

Os “Vikings” tomaram conta do jogo com Haaland. Aos 34, o centroavante cabeceou sozinho na área, na segunda chance na partida, e abriu o placar. Já aos 44, em um contra-ataque, o centroavante bateu de longe para ampliar: 2x0. A resposta do Brasil foi apenas aos 53, quando o Brasil teve nova penalidade a favor. Neymar até diminuiu na batida, mas não evitou a eliminação.

Escalações

  • Brasil | Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães (Éderson) e Matheus Cunha (Endrick); Gabriel Martinelli (Neymar), Rayan (Danilo Santos) e Vini Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.
  • Noruega | Nyland; Ryerson (Aursnes), Ajer, Heggem e Wolfe (Östigaard); Berge, P. Berg e Odegaard; Nusa (Bobb), Sorloth (Schjelderup) e Haaland. Técnico: Stale Solbakken.

Brasil 1x2 Noruega | Ficha técnica

  • Competição: Copa do Mundo - Oitavas de Final
  • Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos EUA
  • Data: 5 de julho de 2026, domingo
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Gol: Haaland aos 35' 2T (0x1) e aos 44' 2T (0x2); Neymar aos 55' 2T (1x2) 
  • Cartão amarelo: Neymar (Brasil)
  • Árbitro: Ismail Elfath (EUA)
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