Marquinhos após eliminação do Brasil: 'É aprender a lição e pedir desculpa ao povo brasileiro'

Seleção foi superada pela Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
05 de Julho de 2026 - 19:30 (Atualizado às 19:35)
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Legenda: Marquinhos, jogador da Seleção Brasileira.
Foto: Foto por ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP
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O Brasil foi eliminado pela Noruega por 2 a 1 nas oitavas de final e está fora da Copa do Mundo de 2026. Após a partida realizada neste domingo (5), no Estádio de Nova Jersey, o capitão Marquinhos falou sobre a despedida da seleção comandada por Carlo Ancelotti e pediu apoio aos atletas mais jovens. 

"Inexplicável. Nessas horas é difícil falar. Pela experiencia, a gente sabe que esses jogos são muito difíceis. Qualquer bola é decisiva. E hoje, a seleção da Noruega conseguiu ser eficaz nas bolas que tiveram. A gente pegou muito nas chances que tivemos. Tivemos pênalti e outras chances. Na Copa do Mundo, quem erra menos, acaba conseguindo passar para a próxima fase e se sagrar vitorioso", afirmou o jogador em entrevista à Fifa logo apó so duelo. 

Haaland marcou os dois gols do noruegueses, e Neymar descontou em cobrança de pênalti nos acréscimos. Os tentos foram marcados no segundo tempo. O defensor brasileiro chamou a responsabilidade para os atletas mais experientes da equipe e pediu apoio para os novos nomes da Canarinho.

"Eu, como capitão, e os jogadores mais velhos, temos que assumir essa culpa para que as próximas gerações possam ter tranquilidade para trabalhar. É um ciclo que vai começar a partir de agora. Não sabemos o que vai acontecer. Pedimos para que tenham paciência com os mais jovens, apoiem bastante desde já. Não podemos simplesmente chegar na Copa do Mundo, todo o ciclo que foi, querer tanto... Acho que a gente entregou bastante, pecamos nas coisas que tínhamos que ser eficazes", destacou.

"O futebol é muito equilibrado. Agora é aprender com a lição e pedir desculpa ao povo brasileiro, aos que vieram aqui. É aprender com os erros e, para quem ficar, para as próximas gerações, peço que o povo apoiem desde já. São quatro anos que eles têm para trabalhar para conseguir coisas grandes na próxima Copa", finalizou.

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