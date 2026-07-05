Quem fez gols de pênalti pelo Brasil em Copas? Veja a lista completa

O Brasil teve chance de abrir o placar contra a Noruega neste domingo (5), nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no Estádio de Nova Jersey. Bruno Guimarães, no entanto, não conseguiu converter. Na história das Copas, a Seleção já balançou as redes 13 vezes em cobranças de penalidades.

A marca considera somente pênaltis marcados durante o tempo regulamentar ou em prorrogação. Caso tivesse convertido a penalidade defendida pelo goleiro Nyland, Bruno Guimarães teria entrado para uma seleta lista que tem Zico, Romário, Neymar e Leônidas da Silva. Ao todo, dez jogadores diferentes já converteram penais nesse recorte.

AUTORES DE GOLS DE PÊNALTI PELO BRASIL EM COPAS

Leônidas da Silva – 2 gols (1938 – França)

Ademir de Menezes – 1 gol (1950 – Brasil)

Didi – 1 gol (1958 – Suécia)

Vavá – 1 gol (1962 – Chile)

Rivelino – 1 gol (1978 – Argentina)

Sócrates – 1 gol (1982 – Espanha)

Zico – 1 gol (1986 – México)

Romário – 2 gols (1994 – Estados Unidos)

Ronaldo Nazário – 2 gols (2002 – Coreia do Sul e Japão)

Neymar – 1 gol (2014 – Brasil)