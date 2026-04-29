Artilheiros da Copa do Mundo: veja a lista completa de 1930 a 2022 e recordes históricos

A Copa do Mundo de 2026 se aproxima. O evento, que terá início no dia 11de junho, vai reunir pela primeira vez 48 seleções. Grandes nomes do futebol vão entrar em campo em busca da taça. Mas muita gente já fez história antes. Just Fontaine, Garrincha, Gerd Müller, Ronaldo Fenômeno e Mbappé estão entre os artilheiros da competição.

Dentre as 22 edições do torneio já realizadas, contadas a partir das 1930, quatro jogadores brasileiros já estiveram na artilharia. Com maior número de gols marcados numa única edição de Mundial está Ademir de Menezes(9). O "Queixada", ídolo no Vasco, foi quem mais balançou as redes em 1950, o primeiro realizado no Brasil.

Depois vem Ronaldo (8), em 2002. O Fenômeno foi decisivo na conquista do pentacampeonato para o Brasil. Com um tento a menos, aparece o grande Leônidas da Silva, o Diamante Negro. Ídolo no Flamengo, o jogador da seleção fez sete gols na edição do torneio em 1938. A lista termina com Garrincha e Vavá, que defendiam Botafogo e Palmeiras, respectivamente. Cada um fez quatro gols no Mundial de 1962.

O maior artilheiro de todos os mundiais é o francês Just Fontaine. O jogador marcou 13 gols na edição de 1958, na Suécia. Quem mais balançou as redes adversárias em uma única partida foi Oleg Salenko. Ele dividiu a artilharia do Mundial de 1994 com o búlgaro Hristo Stoichko. Cada um fez seis gols. No entanto, foi o russo quem tem o recorde de gols em um único duelo: foram 5 diante de Camarões.

Outra curiosidade é que Paolo Rossi, artilheiro da Copa de 1982, só começou a marcar na fase de mata-mata da competição. Foram seis gols, sendo três diante do Brasil nas quartas de final. O algoz da Canarinho ainda marcou dois diante da Polônia na semi e um contra a Alemanha Ocidental na grande final.

Em 2026, a seleção brasileira estreia diante de Marrocos no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília), no MettLife Stadium.

VEJA LISTA DE ARTILHEIROS POR COPA

1930 – Uruguai: Guillermo Stábile (Argentina) – 8 gols

1934 – Itália: Oldřich Nejedlý (Tchecoslováquia) – 5 gols

1938 – França: Leônidas da Silva (Brasil) – 7 gols

1950 – Brasil: Ademir de Menezes (Brasil) – 9 gols

1954 – Suíça: Sándor Kocsis (Hungria) – 11 gols

1958 – Suécia: Just Fontaine (França) – 13 gols

1962 – Chile: Garrincha (Brasil), Vavá (Brasil), Flórián Albert (Hungria), Valentin Ivanov (URSS), Leonel Sánchez (Chile) e Dražan Jerković (Iugoslávia) – 4 gols

1966 – Inglaterra: Eusébio (Portugal) – 9 gols

1970 – México: Gerd Müller (Alemanha Ocidental) – 10 gols

1974 – Alemanha Ocidental: Grzegorz Lato (Polônia) – 7 gols

1978 – Argentina: Mario Kempes (Argentina) – 6 gols

1982 – Espanha: Paolo Rossi (Itália) – 6 gols

1986 – México: Gary Lineker (Inglaterra) – 6 gols

1990 – Itália: Salvatore Schillaci (Itália) – 6 gols

1994 – Estados Unidos: Hristo Stoichkov (Bulgária) e Oleg Salenko (Rússia) – 6 gols

1998 – França: Davor Šuker (Croácia) – 6 gols

2002 – Coreia do Sul e Japão: Ronaldo Nazário (Brasil) – 8 gols

2006 – Alemanha: Miroslav Klose (Alemanha) – 5 gols

2010 – África do Sul: Thomas Müller (Alemanha) David Villa (Espanha), (2010)

Wesley Sneijder (Holanda), Diego Forlán (Uruguai) - 5 gols

2014 – Brasil: James Rodríguez (Colômbia) – 6 gols

2018 – Rússia: Harry Kane (Inglaterra) – 6 gols

2022 – Catar: Kylian Mbappé (França) – 8 gols

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