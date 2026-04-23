Neymar na Copa de 2026? Veja números do craque após o Mundial de 2022

Nome mais badalado da Seleção Brasileira, Neymar ainda não está confirmado na lista final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. Desde o último Mundial, no Catar, o camisa 10 defendeu três clubes além da Canarinho: PSG, Al-Hilal e Santos. Desde então, tem enfrentado grandes períodos lesionados. Confira números do meia-atacante que ainda tem chance de aparecer entre os relacionados para a competição da Fifa. Os dados são até 20 de abril.

Legenda: Numeros do Neymar com a camisa do PSG após o Mundial de 2022. Foto: JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

PSG

Neymar foi chamado para a Seleção após atuação no PSG. O atleta estava no clube desde 2017 e com a equipe conquistou 13 títulos. Ao todo, foram 5 taças do Campeonato Francês, 3 da Copa da França, 2 da Supercopa da França e 3 da Copa da Liga Francesa. Com a camisa do clube francês, após o Mundial, foram nove jogos com três gols e cinco assistências.

Legenda: Neymar com a camisa do Al-Hilal após o Mundial de 202 Foto: - / AFP

AL-HILAL

O atleta chegou ao clube árabe em 2023. Apesar de bastante anunciada, a passagem do jogador pelo clube foi um tanto apagada. Neymar fez apenas sete partidas, marcou somente um gol e deu duas assistências. Na época, ele também sofreu uma grave lesão no joelho e outra muscular. Isso prejudicou a atuação do atleta, que viria a romper contrato em 2025.

Legenda: Números do Neymar com a camisa do Santos pós Mundial de 2022 Foto: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

SANTOS

Formado nas categorias de base do Santos, Neymar se profissionalizou pelo clube em 2011 e conquistou uma Libertadores, Copa do Brasil (2010), três títulos do Paulistão (2010 a 2012) e uma Recopa Sul-Americana. Ele retornou ao Peixe em 2025 para ser o grande nome da equipe. Contribuiu para evitar o rebaixamento do time na reta final da Série A e voltou a sofrer com lesões. Desde então, foram 37 partidas com 15 gols e sete assistências.

Legenda: Números do Neymar com a camisa do Santos pós Mundial de 2022 Foto: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

SELEÇÃO

Neymar atuou pela Seleção Brasileira na Copa de 2022, quando atuou em três partidas como titular: Sérvia, Coreia do Sul e Croácia. Ele marcou dois gols e deu uma assistência. O craque viu o grupo comandado pelo técnico Tite ficar outra vez no caminho na luta pela sexta estrela, ao ser eliminado pelos croatas nas quartas de final. Após a competição, foram outras quatro partidas pela seleção, com dois tentos marcados e três assistências.

A Copa do Mundo de 2026 terá início no dia 13 de junho. Pela primeira vez, a disputa terá 48 seleções e três países como sede: Canadá, Estados Unidos e México. O técnico Carlo Ancelotti já tem 22 nomes confirmados para as 24 vagas da Canarinho. Maior artilheiro da história da Seleção, com 79 gols marcados com a amarelinha, o jogador vive a expectativa de ir para sua quarta Copa do Mundo.