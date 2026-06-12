Vini Júnior antes de estreia na Copa: “Me preparei muito bem para chegar a esse momento”

Vinicius Jr. concedeu entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira (12), véspera da estreia na Copa, no complexo do MetLife Stadium, em Nova Jersey, e explicou que se sente em um dos melhores momentos da carreira.

Após uma temporada sem lesões sofridas e trabalhando com Ancelotti na Seleção, técnico com quem brilhou no Real Madrid, ele não vê uma oportunidade melhor do que esta para fazer história pelo Brasil na Copa.

“O momento mais especial e importante da minha carreira. Tenho meu nível físico e técnico como sempre sonhei. Não tive nenhuma lesão na temporada. Me preparei muito bem para chegar a esse momento. Jogar com o Ancelotti me dá a maior tranquilidade, ele me dá muita liberdade e confiança para fazer tudo que já fiz na Seleção o que já fiz no Real. São oito jogos, posso mudar essa história pelo nosso país e pelos jogadores. Nem falo de gols e assistências, mas sim de jogar bem e fazer a equipe ter a confiança que tem que ter. Não importa quantos gols eu vou fazer. Importa onde vamos chegar.”

Aprendizado

Convocado para a última Copa, o camisa 7 comentou os aprendizados da Amarelinha na edição anterior e reforçou que o torneio é decidido nos “pequenos detalhes”.

“Acredito que a Copa é diferente de todas as competições. A última Copa me ensinou que temos que estar preparados até o último minuto do jogo porque os pequenos detalhes vão decidir seu rumo na competição. Espero que possamos fazer diferente e que possamos sair na frente nesses pequenos detalhes.”

Estreia contra Marrocos

No primeiro desafio da competição, o Brasil enfrenta o Marrocos às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Em 2022, os marroquinos terminaram como quarto colocados, a melhor campanha de sua história, e vêm se consolidando como uma das seleções mais perigosas do mundo.

“Sem dúvidas o Marrocos melhorou muito. Uma equipe que planeja bem os jogos, consegue competir contra qualquer um. O futebol mudou muito. O Marrocos é um deles. Fizeram uma ótima Copa do Mundo, mas na Copa Africana (de Nações) perderam na final. Eles têm uma excelente equipe, jogadores que jogam em grandes equipes. O Brasil está preparado para mudar essa história e voltar ao topo.”

Brasil e Marrocos se enfrentam às 19h (de Brasília) deste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A partida, válida pela primeira rodada do grupo C