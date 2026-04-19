Ingressos da Copa 2026 estão caros demais? Fifa se explica após críticas

A Copa do Mundo de 2026 terá início no dia 13 de junho. Pela primeira vez, o evento terá três sedes: Canadá, Estados Unidos e México. A Fifa, organizadora do evento, tem enfrentado críticas pelo alto valor dos ingressos. Presidente da entidade, Gianni Infantino se manifestou sobre os valores.

A entidade chegou a ser denunciada pela organização de torcedores europeus (FSE) pelos valores aplicados nos ingressos. O grupo enviou uma queixa oficial às autoridades para denunciar que os valores mudam conforme a procura por jogo.

“A principal e até agora única fonte de receita da Fifa é a Copa do Mundo. A Copa do Mundo acontece durante um mês a cada quatro anos. Ou seja, geramos receita em um único mês. Nos outros 47 meses até a próxima Copa, gastamos esse dinheiro”, destacou Infantino em reunião realiza em Washington nesta sexta-feira (17).

“Temos uma categoria de ingressos para torcedores mais dedicados a partir de 60 dólares, incluindo a final. Claro, também existem ingressos, como camarotes na final, que podem custar dezenas de milhares de dólares. Então há opções para todos os perfis”, completou.