Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Autor de 1º gol contra da Copa do Mundo joga no futebol basileiro; saiba quem é

Gol contra foi marcado na partida entre Estados Unidos e Paraguai

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 23:09)
Jogada
Legenda: Bobadilla lamenta o gol contra marcado diante dos Estados Unidos
Foto: Patrick T. Fallon / AFP

No 4º jogo da Copa do Mundo 2026 saiu o 1º gol contra. Foi na partida entre Estados Unidos e Paraguai em Los Angeles.

Aos 7 minutos do 1º tempo, Damián Bobadilla, do Paraguai, fez contra a favor dos Estados Unidos, que abriu o placar da partida. E como curiosidade, é um jogador que atua no Brasil.

O jogador de 24 anos é atleta do São Paulo. Bobadilla está na 3ª temporada no time paulista e foi revelado pelo Cerro Porteño.

De acordo com a FIFA, o gol do volante paraguaio foi o do 56º gol contra dos Mundiais.

Estados Unidos e Paraguai estão no Grupo D da Copa do Mundo, com Turquia e Austrália.

Assuntos Relacionados
Jogador do Paraguai simula ter recebido falta de atleta americano em lance checado pelo VAR

Jogada

Erro de identificação? Entenda novo protocolo aplicado por VAR em EUA x Paraguai na Copa do Mundo

Almirón, do Paraguai, recebeu cartão após simulação funcionar contra adversário e enganar juiz

Gustavo de Negreiros Há 36 minutos
Bobadilla lamenta o gol contra marcado diante dos Estados Unidos

Jogada

Autor de 1º gol contra da Copa do Mundo joga no futebol basileiro; saiba quem é

Gol contra foi marcado na partida entre Estados Unidos e Paraguai

Vladimir Marques Há 58 minutos

Jogada

Vini Júnior antes de estreia na Copa: “Me preparei muito bem para chegar a esse momento”

Camisa 7 da Seleção celebra temporada sem lesões e reforça que chega para o Mundial no momento mais especial e importante da carreira

Redação 12 de Junho de 2026
taça

Jogada

Réplica gigante da taça da Copa do Mundo 2026 se desmonta durante abertura no Canadá e vira meme

Anfitriões enfrentaram a Bósnia Hezergovina em jogo de abertura no país

Crisneive Silveira 12 de Junho de 2026
foto de dois jogadores

Jogada

Estados Unidos x Paraguai: onde assistir ao vivo, horário e escalações da Copa do Mundo 2026

Acompanhe ao vivo e tempo real

Redação 12 de Junho de 2026
Alphonso Davies em ação pelo Canadá

Jogada

Entenda por que Alphonso Davies é desfalque do Canadá na estreia da Copa do Mundo

O atleta do Bayern de Munique foi uma baixa contra a Bósnia e Herzegovina

Alexandre Mota 12 de Junho de 2026