Autor de 1º gol contra da Copa do Mundo joga no futebol basileiro; saiba quem é

No 4º jogo da Copa do Mundo 2026 saiu o 1º gol contra. Foi na partida entre Estados Unidos e Paraguai em Los Angeles.

Aos 7 minutos do 1º tempo, Damián Bobadilla, do Paraguai, fez contra a favor dos Estados Unidos, que abriu o placar da partida. E como curiosidade, é um jogador que atua no Brasil.

O jogador de 24 anos é atleta do São Paulo. Bobadilla está na 3ª temporada no time paulista e foi revelado pelo Cerro Porteño.

De acordo com a FIFA, o gol do volante paraguaio foi o do 56º gol contra dos Mundiais.

Estados Unidos e Paraguai estão no Grupo D da Copa do Mundo, com Turquia e Austrália.