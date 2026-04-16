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Fortaleza fica fora da lista de centros de treinamento da Copa do Mundo Feminina 2027; confira

Evento terá início no dia 24 de junho do próximo ano

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
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Legenda: O estádio Presidente Vargas (PV) é um dos principais palcos esportivos do futebol cearense
Foto: Fabiane de Paula / SVM

Fortaleza fica de fora da lista de centros de treinamento oficiais da Copa do Mundo feminina de 2027. A Fifa divulgou a lista de 38 CTs nesta quinta-feira (16). Os espaços vão receber as seleções que farão treinamento nos locais. Locais como o Estádio Presidente Vargas, além dos CTs de Ceará e Fortaleza chegaram a receber visitas da Fifa e de algumas delegações para avaliação. 

Foram escolhidos apenas seis locais de treinamento na região Nordeste. São eles: Estádio Municipal Agnaldo Bento (Porto Seguro-BA), CT do Retrô (Recife-PE), Estádio Rei Pelé (Maceió-AL), Arena América (Natal-RN), Estádio Batistão (Aracaju-SE) e CT Serra Branca (Campina Grande-PB).

Representantes da Federação de Futebol dos Estados Unidos (US Soccer), além de integrantes da Fifa, chegaram a visitar o Estádio Presidente Vargas, a Arena Castelão e os CTs de Ceará e Fortaleza. 

A capital cearense vai receber de seis partidas da Copa do Mundo feminina de futebol: cinco da fase de grupos e um das oitavas de final. A competição terá início no dia 24 de junho e vai até 25 de julho de 2027. Esta será a primeira vez que a América do Sul vai receber a competição.

A capital cearense é uma das oito sedes da Copa do Mundo feminina de 2027. Além de Fortaleza, outras sete cidades também vão receber jogos: Maracanã (Rio de Janeiro), Neo Química Arena (São Paulo), Mineirão (Belo Horizonte), Arena Pernambuco (Recife), Fonte Nova (Salvador), Mané Garrincha (Brasília) e Beira-Rio (Porto Alegre). 

VEJA LOCAIS DE TREINAMENTO DAS SELEÇÕES NA COPA FEMININA DE 2027:

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