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Fortaleza lança ingresso solidário de R$ 10 para jogo contra América-MG

O valor dos bilhetes será convertido em doação para projeto social

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 16:43)
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Legenda: O próximo compromisso do Fortaleza pela Série B é na Arena Castelão
Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

O Fortaleza Esporte Clube lançou uma promoção com 1.000 ingressos solidários de R$ 10 para o jogo contra o América-MG, pela Série B, marcado para terça-feira (16), às 20h, na Arena Castelão. A aquisição dos bilhetes pode ser feita através do portal Fortaleza Ingresse.

Todo o arrecadado será revertido para um projeto. O bilhete é válido para o setor Superior Central.

“O Fortaleza, mais uma vez, faz essa ação dos ingressos solidários e que representa muito do que acreditamos como instituição. Fizemos no jogo contra o Goiás e a Nação Tricolor chegou junto. Queremos um estádio cheio, com a força da nossa torcida, mas também queremos que cada partida seja uma oportunidade de promover solidariedade e apoiar projetos que fazem a diferença na vida das pessoas”, pontuou Bruno Oliveira, Diretor de Marketing e Comunicação do Fortaleza.

No jogo contra o Goiás, o clube arrecadou R$ 31.630,00 em 6.326 bilhetes a R$ 5,00. A doação foi feita para o Instituto Servir e Amar, no bairro Vila Velha, de acolhimento de mulheres e crianças.

Na tabela de classificação da Série B, o Fortaleza é o 4º colocado, com 21 pontos. O América-MG é o lanterna, com três.

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