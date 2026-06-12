Entenda por que Alphonso Davies é desfalque do Canadá na estreia da Copa do Mundo

O Canadá estreou na Copa do Mundo de 2026 sem o principal astro do país, o lateral-esquerdo Alphonso Davies. O atleta do Bayern de Munique foi um desfalque confirmado no embate com a Bósnia e Herzegovina, nesta sexta-feira (12), no estádio Toronto Field, na casa dos canadenses.

A ausência foi motivada por conta de uma lesão sofrida ainda em maio desta temporada: uma distensão no tendão da coxa direita. O capitão foi vetado pela comissão técnica durante a estreia.

Com 25 anos, caso entre em campo, Davies será o capitão mais jovem entre todas as 48 seleções participantes. Nascido em campo de refugiados de Gana, se transferiu para o Canadá com a família ainda jovem e se tornou o jogador mais importante da história da nação da América do Norte.

Quando Alphonso Davies pode jogar?

O retorno de Davies ainda é uma dúvida. O técnico Jesse Marsch não confirmou a presença do lateral na 2ª rodada do Grupo B, quando o Canadá encara o Catar, quinta (18), às 19h. O chaveamento é encerrado contra a Suíça, no dia 24 de junho, quarta-feira, às 16h, pela 3ª rodada.

A baixa do defensor é uma grande perda técnica para a equipe canadense, que busca a primeira vitória do país na história das Copas do Mundo. Ao todo, soma seis derrotas entre 1986 e 2022.