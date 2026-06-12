Réplica gigante da taça da Copa do Mundo 2026 se desmonta durante abertura no Canadá e vira meme

A abertura da Copa do Mundo do Canadá ficou marcada por uma gafe. A cerimônia realizada no Estádio de Toronto nesta sexta-feira (12), teve elementos da cultura local, shows e a presença de uma réplica gigante da taça do Mundial. O momento repercutiu nas redes sociais.

A questão é que uma parte da taça, que estava no meio do gramado, se desfez. O tecido se soltou no meio da apresentação e chamou atenção de milhares pessoas que acompanhavam o evento.

Essa é a primeira vez que o Canadá sedia o Mundial da Fifa. Estados Unidos e México também recebem o evento. A seleção local ficou no empate de 1 a 1 com a Bósnia Hezergovina. As equipes se enfrentaram logo após o fim da cerimônia.

Com o resultado, as duas seleções dividem a liderança do Grupo B. Os anfitriões voltam a campo somente no dia 18 de junho, quando enfrentam o Catar, em Vancouver. Ao todo, 48 seleções participam do Mundial de 2026.