O que o Brasil de 70 fez pelo futebol do mundo

A seleção de 1970, a maior da história, não apenas deu o tricampeonato ao Brasil, mas prestou, também, uma enorme contribuição à qualidade do futebol no mundo.

Explicando. A Copa do Mundo de 1966, realizada na Inglaterra, elegeu o futebol força, quando prevaleceu a truculência como um novo paradigma futebolístico a ser seguido.

Isto é, o legado artístico deixado pelo Brasil de Garrincha e Pelé, em 58 e 62, estava superado por um estilo onde prevalecia a força física.

E o que fez a seleção brasileira de de 70, comandada por Zagalo, com o brilho incomum de Pelé e uma companhia maravilhosa, foi desmentir, categoricamente, essa teoria grosseira sustentada pela crítica europeia.

A epopeia da canarinha no México atingiu um nível de perfeição tal, que Eric Hobsbawn, reconhecido historiador inglês do século XX, inseriu o futebol no plano de grande arte.

Enfim, a arte de uma poesia feita com os pés.