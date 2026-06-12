Erro de identificação? Entenda novo protocolo aplicado por VAR em EUA x Paraguai na Copa do Mundo

O jogo entre Estados Unidos e Paraguai, válido pela Copa do Mundo de futebol 2026, disputado nesta sexta-feira (12) em Los Angeles, trouxe luz a um novo protocolo do futebol mundial: o chamado "erro de identificação".

Aos 50 minutos de jogo, o atleta Ream, dos Estados Unidos, recebeu cartão amarelo por possível falta em Almirón, do Paraguai. No entanto, no lance seguinte, o VAR chamou o árbitro da partida, o holandês Danny Makkelie, para olhar o monitor. Após análise, uma clara simulação de Almirón, ele decidiu retirar o cartão amarelo e reverter para o atacante paraguaio por simulação.

Erro de identifcação é aplicado pela primeira vez na história

Foi então aplicada pela primeira vez na história o chamado "erro de identificação", que consiste em fazer 'justiça' na aplicação do cartão amarelo para o real infrator do lance, seja ele do mesmo time ou não.

Legenda: Novo protocolo da Fifa para revisão do VAR em função de cartões mal aplicados Foto: Reprodução

O novo protocolo faz parte de um conjunto de novas medidas do futebol que foram inseridas no escopo do árbitro de vídeo, o VAR. Entre outras aplicações, a contagem de segundos em lateral e tiro-de-meta, que podem se transformar em reversão ou escanteio para o adversário, são exemplos de inovações da Copa do Mundo 2026.