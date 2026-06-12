Estados Unidos x Paraguai: onde assistir ao vivo, horário e escalações da Copa do Mundo 2026

Os Estados Unidos fazem nesta sexta-feira (12) a sua estreia na Copa do Mundo de 2026 diante do Paraguai. A partida será disputada às 22h (horário de Brasília), no Estádio de Los Angeles, pela primeira rodada do Grupo D. Anfitriã do torneio ao lado de Canadá e México, a seleção norte-americana tenta aproveitar o apoio da torcida para começar a competição com uma vitória.

Sob o comando do técnico Mauricio Pochettino, os Estados Unidos chegam ao Mundial cercados de expectativa. A equipe conta com uma geração considerada uma das mais talentosas de sua história recente e terá pela frente um Paraguai que retorna à Copa do Mundo após 16 anos de ausência, embalado pelo trabalho do treinador Gustavo Alfaro.

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV, ge TV e também por plataformas de streaming como a CazéTV. O confronto é um dos destaques da programação desta sexta-feira de Copa do Mundo e marca a estreia oficial dos norte-americanos diante de sua torcida.

Prováveis escalações

Estados Unidos: Turner; Dest, Richards, Ream e Robinson; Adams, McKennie e Musah; Weah, Pulisic e Balogun.

Paraguai: Gatito Fernández; Cáceres, Balbuena, Alderete e Alonso; Cubas, Villasanti e Almirón; Enciso, Sosa e Sanabria.

As formações podem sofrer alterações até momentos antes da bola rolar, de acordo com as decisões das comissões técnicas.

Ficha técnica

Competição: Copa do Mundo 2026 – 1ª rodada do Grupo D

Data: Sexta-feira, 12 de junho de 2026

Horário: 22h (de Brasília)

Local: Estádio de Los Angeles, Califórnia (EUA)

Transmissão: TV Globo, SporTV, ge TV e CazéTV