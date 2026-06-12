Ceará acerta contratação de joia do Palmeiras para Sub-20; veja detalhes

O Ceará acertou a contratação do meia Figueiredo para o time Sub-20. O atleta, de 20 anos, chega em definitivo, vínculo até janeiro de 2027, com 70% dos direitos econômicos vinculados ao Vovô.

Internamente, a diretoria alvinegra aposta bastante na evolução do jovem, com potencial para ingressar no profissional. Isso porque o jogador atuou por 11 temporadas nas categorias de base do Palmeiras, onde jogou ao lado de nomes como Endrick, Estevão, e Vitor Reis, que estão na Europa.

Na equipe paulista, participou de todas as categorias, do Sub-11 ao Sub-20, conquistando o Campeonato Paulista em todas. Além disso, é bicampeão da Copa do Brasil Sub-17 e do Campeonato Brasileiro Sub-17. Em 2025, estreou profissionalmente no Paulistão. No recorte, somou convocações para Seleção Brasileira Sub-17, participando do Mundial da categoria durante 2023.

No Vovô, Figueiredo disputa a Série B do Brasileiro Sub-20, o Campeonato Cearense Sub-20 e a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2027. Após realizar a melhor campanha do Brasileirão Sub-20, com seis vitórias e um empate em sete partidas, o Vozão enfrentará o Internacional-RS. O confronto ocorre na quarta (18), às 15h, no Estádio Franzé Moraes, no CT da Cidade Vozão, em Itaitinga/CE.