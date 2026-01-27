Diário do Nordeste
Mascotes da Copa 2026: nomes, significados e história por trás da criações

Canadá, Estados Unidos e México vão sediar a competição em 2026

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 15:48)
Jogada
Legenda: Conheça os mascotes da Copa do Mundo de 2026.
Foto: Foto por KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A Copa do Mundo de 2026, que terá 48 seleções pela primeira vez, será realizada em três países: Estados Unidos, Canadá e México. Para o evento, foram criados três mascotes. São animais que representam cada uma das nações-sede do maior evento esportivo da modalidade. Maple, o alce, Zayu, a onça-pintada e Clutch, a águia-americana refletem cada cultura. Os personagens foram desenvolvidos pela equipe da própria Fifa, organizadora do torneio.

“O time dos 26 ficou maior e mais divertido! Maple, Zayu e Clutch estão cheios de alegria, energia e espírito de união, assim como a própria Copa do Mundo da FIFA”, 

"Os três mascotes são fundamentais para a atmosfera incrível e divertida que estamos criando para este torneio revolucionário. Eles conquistarão corações e despertarão comemorações no mundo todo. Já consigo imaginá-los em camisas infantis, cumprimentando lendas do futebol e – em mais uma estreia neste torneio – estrelando videogames jogados por milhões de pessoas no mundo todo", afirmou o presidente da FIFA, Gianni Infantino.

Significado de cada mascote

Maple, o alce - Canadá

O nome faz uma referência à folha de maple, que é o símbolo nacional. Traz uma simbologia de orgulho pelo país, natureza e tradição. O fofíssimo alce ama viajar pelas terras canadenses. É assim que ele constroi laços com as pessoas e reforça a cultura nacional. Ele é um goleiro que tem um estilo street e gosta muito de música. Criativo e resiliente, é um líder que pode fazer grandes defesas e contar grandes histórias. 


Zayu, onça-pintada - México

O nome não tem uma tradução oficial específica. Ele foi criado com uma sonoridade característica do país e está ligado à agilidade e herança indígena, além de identidade. Representante da selva, ele é cheio do espírito vibrante característico do país. O nome foi inspirado em força e alegria. É um atacante esperto e ágil, que amedronta os defensores. E através da dança e da comida, une as pessoas ao redor da tradição mexicana. 


Clutch, a águia-americana - Estados Unidos

Esse gosta de aventura e cruza o céu do país para viver isso. Tem uma curiosidade e otimismo que contagia todo mundo. Em campo, é um meio-campista que não teme o adversário e um líder inspirador fora dele. Louco por esporte, Clutch é um grande agregador de pessoas e mostra que voar é mais sobre propósito e paixão. Clutch significa "decisivo", "momento-chave". É uma palavra que representa determinação e competitividade. Algo associado ao esporte e à cultura esportiva dos Estados Unidos.

 

 

