Como funcionou a classificação para a Copa? Entenda o novo sistema de 48 seleções

A Copa do Mundo de 2026 está chegando. Pela primeira vez na história, uma edição da disputa terá 48 participantes. Ela será realizada em três países: Canadá, Estados Unidos e México, com início marcado para o dia 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México. Entenda como funcionou a classificação para conquistar uma vaga na competição.

O número saltou de 32 para 48 países participantes. Os países-sede já têm vagas confirmadas por receberem o evento. Os três fazem parte da CONCACAF. Para os demais, as vagas foram distribuídas da seguinte forma para os cinco continentes:

- Ásia (AFC): 8 vagas diretas + 1 para repescagem

- África (CAF): 9 vagas diretas + 1 para repescagem

- América do Norte, Central e Caribe (CONCACAF): 6 vagas diretas (incluindo os anfitriões) + 2 para repescagem

- América do Sul (CONMEBOL): 6 vagas diretas + 1 para repescagem

- Europa (UEFA): 16 vagas diretas

- Oceania (OFC): 1 vaga direta + 1 para repescagem

O sistema seguiu o mesmo. No entanto, possibiliou maior número de vagas diretas especialmente para África, Ásia e CONCACAF. A Oceania também conquistou uma vaga direta pela primeira vez. Além disso, deu mais força para as repescagens intercontinentais, que passaram a ser decididas em minitorneios.

Ao todo, serão 12 grupos com quatro seleções cada. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam para o mata-mata. Os oito melhores terceiros colocados também garante vaga na fase seguinte.

Veja os países classificados e seus grupos: