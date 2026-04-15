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Como funcionou a classificação para a Copa? Entenda o novo sistema de 48 seleções

Competição terá início no dia 11 de junho

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
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Legenda: Copa do Mundo de 2026 terá 48 seleções.
Foto: MaHa1/Shutterstock

A Copa do Mundo de 2026 está chegando. Pela primeira vez na história, uma edição da disputa terá 48 participantes. Ela será realizada em três países: Canadá, Estados Unidos e México, com início marcado para o dia 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México. Entenda como funcionou a classificação para conquistar uma vaga na competição. 

O número saltou de 32 para 48 países participantes. Os países-sede já têm vagas confirmadas por receberem o evento. Os três fazem parte da CONCACAF. Para os demais, as vagas foram distribuídas da seguinte forma para os cinco continentes: 

- Ásia (AFC): 8 vagas diretas + 1 para repescagem
- África (CAF): 9 vagas diretas + 1 para repescagem
- América do Norte, Central e Caribe (CONCACAF): 6 vagas diretas (incluindo os anfitriões) + 2 para repescagem
- América do Sul (CONMEBOL): 6 vagas diretas + 1 para repescagem
- Europa (UEFA): 16 vagas diretas
- Oceania (OFC): 1 vaga direta + 1 para repescagem

O sistema seguiu o mesmo. No entanto, possibiliou maior número de vagas diretas especialmente para África, Ásia e CONCACAF. A Oceania também conquistou uma vaga direta pela primeira vez. Além disso, deu mais força para as repescagens intercontinentais, que passaram a ser decididas em minitorneios. 

Ao todo, serão 12 grupos com quatro seleções cada. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam para o mata-mata. Os oito melhores terceiros colocados também garante vaga na fase seguinte. 

Veja os países classificados e seus grupos:

  • GRUPO A: México, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca;
  • GRUPO B: Canadá, Bósnia, Catar e Suíça;
  • GRUPO C: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia;
  • GRUPO D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia;
  • GRUPO E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador;
  • GRUPO F: Holanda, Japão, Suécia e Tunísia;
  • GRUPO G: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia;
  • GRUPO H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai;
  • GRUPO I: França, Senegal, Iraque e Noruega;
  • GRUPO J: Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia;
  • GRUPO K: Portugal, RD Congo, Uzbequistão e Colômbia;
  • GRUPO L: Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá.
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