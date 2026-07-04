Torcida da Noruega tem música que crava vitória contra o Brasil na Copa do Mundo

Antes da Copa do Mundo, torcedores da Noruega lançaram uma música que crava a vitória norueguesa contra o Brasil no Mundial. A canção foi divulgada em maio e faz alusão à vitória do país diante da Seleção Brasileira em 1998. O detalhe: nunca perderam para o time canarinho, com quatro confrontos antes desse jogo pelas oitavas.

O Mundo é uma Copa, seção do Diário do Nordeste que conta as curiosidades dos envolvidos na disputa do Mundial de 2026, conta esse caso no 12ª episódio do quadro.

HOMENS DO REI

O nome da música é “Kongens Menn” em norueguês, que significa os “Homens do Rei”. Lançado em maio na Noruega, se tornou o hino não oficial da seleção na Copa.

Com um ar nórdico e épico, fala em não ter medo da Alemanha e nem da Inglaterra. E, para completar, diz que vai ganhar do Brasil de novo.

Esse é o maior orgulho futebolístico da Noruega: ser a única nação que nunca perdeu para o Brasil. Isso porque também são muitos apaixonados por futebol.

Já o “vencer de novo” é uma referência a 1998, quando ganharam por 2 a 1 na Copa do Mundo. No total, já jogamos quatro vezes, perdemos duas e empatamos o resto.

Legenda: Em 1998, o Brasil perdeu para a Noruega na Copa do Mundo por 2 a 1 Foto: AFP

Só que esse não é o único hit norueguês no Mundial. Por todo canto tem gente do movimento “Vikingblod”, o tal do sangue viking.

O país abraçou a cultura dos grandes guerreiros vikings e trouxe para a Copa. Uma trombeta toca, um tambor dita o ritmo e todos remam juntos e sincronizados como se tivesse em uma grande embarcação.

O movimento imita as viagens marítimas desse povo, reconhecido historicamente pela exploração, força e batalhas. Pegaram um traço da cultura e levaram à seleção.

Os jogadores fizeram até sessão de fotos antes da Copa. Todos com armas e escudos. Com Haaland, a Noruega Viking se preparou para a guerra.