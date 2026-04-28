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O Mundo é uma Copa #2: Seleção Brasileira tem blusa inspirada em Nossa Senhora

A fé ajudou no título canarinho da Copa do Mundo de 1958

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
Jogada
Legenda: Conhecida como Manto Sagrado, a camisa azul do Brasil é inspirada em Nossa Senhora Aparecida
Foto: divulgação

Seleção Brasileira tem um dos uniformes inspirado em Nossa Senhora Aparecida: fé e azar explicam isso. O Mundo é uma Copa, seção do Diário do Nordeste que conta curiosidades das equipes envolvidas na disputa do Mundial de 2026, detalha como tudo ocorreu no 2º episódio do quadro.

Manto Sagrado

O uniforme mais conhecido do futebol mundial é a blusa amarela do Brasil. Pentacampeão, o "Canarinho" se tornou símbolo de conquista e arte no esporte, sendo adotado após 1950 (assista ao 1º episódio de O Mundo é uma Copa). O problema é que era comum produzir apenas um conjunto para representar os países, com troca dos shorts quando o adversário utilizava uma cor muito similar. E a Seleção Brasileira teve problema em 1958.

Na época, o time de Garrincha e Pelé chegava na grande decisão da Copa do Mundo - era a 2ª vez, uma nova oportunidade após o vice-campeonato para o Uruguai, que foi conhecido como Maracanazo. A finalíssima era em Estocolmo, na Suécia, justamente contra os donos da casa, que também usavam as cores do Brasil.

Uniforme da Suécia em 1958
Legenda: Donos da casa na Copa de 1958, a Suécia adotava um uniforme amarela com azul
Foto: reprodução

Com receito dos materiais parecidos, a Fifa realizou um sorteio e definiu que os suecos usariam a cor amarela, barrando a blusa brasileira. A medida parece simples, mas para um povo supersticioso foi desesperadora, visto que a única camisa reserva que viajou com a delegação ao exterior era a branca: a mesma banida em 1950.

A fantasma do uniforme do vice voltou. Restando 24 horas para a partida, o chefe do comitê brasileiro, Paulo Machado de Carvalho, entou apelo para a fé e foi orar para encontrar uma solução. E logo depois da oração, levantou a cabeça e se deparou com um quadro na parede de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

O manto azul da santa virou inspiração. Uma força tarefa então foi montada, com brasileiros comprando blusas azuis nos lojas da cidade e costurando noite adentro para transferir os escudos da Confederação Brasileira de Desportos (CBD), antiga CBF, que estavam nas camisas amarelas. Após a tensão, a operação foi um sucesso.

Atletas em ação durante Brasil x Suécia
Legenda: Em 1958, Brasil x Suécia usaram as mesmas cores na Copa do Mundo
Foto: reprodução

O Brasil então jogou de azul pela 1ª vez na história e venceu a Suécia por 5 a 2, com show de Pelé. Do outro lado do continente, os brasileiros quase canonizaram o uniforme, que ficou conhecido como "Manto Sagrado".

A conquista do título oficializou essa cor como o 2º uniforme da Seleção Brasileira, sendo adotada até hoje. O amarelo representa a tradição, o azul é a fé do povo brasileiro.

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