Um anime previu Brasil x Japão pela Copa do Mundo; conheça Captain Tsubasa

Um anime já previu a partida histórica entre Brasil x Japão pela fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026. Criado na décade de 80, a animação Captain Tsubasa fez um grande sucesso e tinha a Seleção Brasileira com papel decisivo, inclusive, a classificando para uma final do Mundial, mas essa partida nunca foi concluída no desenho.

O Mundo é uma Copa, seção do Diário do Nordeste que conta as curiosidades dos envolvidos na disputa do Mundial de 2026, detalha essa situação no 11º episódio do quadro.

Captain Tsubasa

Lançado como mangá no Japão em 1981, a obra Captain Tsubasa, conhecido como Super Campeões, conta a trajetória do Tsubasa Ozora, um jovem que sonhava em virar jogador e fazer o Japão ser campeão mundial.

Por aqui, a exibição do anime chegou em 1994. E foi uma febre na época. Porque tinha um detalhe importante: o Brasil era peça central do anime japonês.

O plano do criador Yoichi Takahashi era usar o desenho para desenvolver o esporte no Japão. E apaixonado pelo futebol brasileiro, usou o país como grande inspiração.

Legenda: No anime, o japonês Tsubasa é contratado pelo São Paulo em um momento da carreira Foto: reprodução / Captain Tsubasa

A Seleção Brasileira sempre aparecia no desenho. Tsubasa foi treinado por ex-jogadores brasileiros e ainda veio jogar no São Paulo quando virou profissional.

O grande final disso tudo: uma final de Copa do Mundo entre Brasil x Japão. Essa é a última cena do anime. O jogo começa e ninguém sabe o resultado, em demonstração de respeito ao Brasil, pois o sonho de Tsubasa já se cumpriu.

O anime ficou tão popular que ídolos do Japão revelaram que começaram a jogar futebol por causa do Tsubaza, como o meia Honda, que até veio parar no Botafogo.

Por isso, quando Brasil x Japão entrarem em campo, não vai ser só um jogo de Copa, mas a materialização do sonho de um povo que também ama futebol.

Legenda: O personagem Tsubasa impulsou a busca dos japoneses pelo futebol Foto: reprodução / Captain Tsubasa

São dois países tão distantes, mas muito unidos. A maior comunidade de descendentes japoneses fora do Japão é o Brasil, com duas milhões de pessoas.

A influência tá em todo canto da nossa cultura. E para falar só de anime, todo mundo conhece Pokemón, Naruto ou Dragon Ball Z.

Dito tudo isso, a vida imitou a arte. Que no jogo real dê Brasil.