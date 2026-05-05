O Mundo é uma Copa #3: como uma carta de baralho fez Messi ganhar o Mundial

Uma carta de baralho deu um título para a Argentina, virou tatuagem em Lionel Messi e uma verdadeira lenda no país vizinho. O Mundo é uma Copa, seção do Diário do Nordeste que conta algumas curiosidades dos times envolvidos na disputa do Mundial de 2026, detalha a verdade sobre o "5 de Copas" no 3º episódio do quadro.

5 de Copas

Um dos jogos de carta mais comuns na Argentina é o "Truco Argentino". Segundo alguns pesquisadores, muito além de um entretenimento com baralho, se trata de um ritual de identidade cultural, que mistura blefe, DNA da nação e inteligência. Assim, é extremamente popular, praticado com cartas ainda de origem espanhola, o que explica também a caracterização dos naipes com símbolos diferentes dos mais tradicionais no Brasil. E essa foi a forma que a seleção argentina encontrou de aliviar o estresse restando menos de 24 horas para uma final.

O ano era 2021. Na época, fazia 28 anos que o país não ganhava nada. A geração de Lionel Messi, inclusive, ficou marcada por sempre bater na trave - reconhecidos como os craques sem taças após os vices das Copa Américas (3x) e Copa do Mundo (1x), sempre com o camisa 10 em campo.

Legenda: Lionel Messi perdeu quatro finais com a seleção da Argentina Foto: AFP

O destino então colocou esse grupo em mais uma final. Novamente uma Copa América, em jogo único, contra o Brasil, no Maracanã. Devido à pressão, ninguém relaxou, e a comissão técnica deixou os atletas mais livres.

Como forma brincadeira, o experiente meia Papu Gómez resolveu apostar o futuro da seleção em um baralho. O jogo: cada atleta sorteou uma carta e tinha 10 chances de adivinhar qual era. Eis que sete entraram no jogo, e o volante De Paul anunciou que se a maioria acertasse, seriam campeões - a probabilidade era mínima.

A situação então ficou séria pois o inimaginável aconteceu, com três acertos e três erros, restando somente a jogada de Messi, o capitão. Para desespero de todos, o astro errou nove vezes e acertou apenas na chance final, chutando um "5 de Copas".

Legenda: Messi tirou a carta do 5 de Copas e ganhou o jogo com o elenco da Argentina Foto: reprodução / Netflix

De imediato, parte do elenco presente se emocionou e relembrou que Messi havia disputado quatro finais, com derrota em todas. Essa seria justamente a 5ª copa, um aviso do destino veio no baralho, o time seria campeão.

Poucas horas depois, naquele mesmo 10 de julho de 2021, a Argentina ficaria com a taça ao vencer o Brasil por 1 a 0, com gol do atacante Di Maria aos 21 do 1º tempo. Como promessa, todos que acertaram a carta fizeram uma tatuagem depois de erguer a taça da Copa América.

A mística da carta com Messi e Maradona

Depois do títulos, os jogadores revelaram a magia do baralho em entrevistas no país, transformando a história em uma lenda, mas as coinciências permaneceram. No ano seguinte, em 2022, a Copa do Mundo era a grande obsessão, e os torcedores argentinos recorreram às cartas mais uma vez.

Revisitando imagens antigas, um torcedor achou uma foto de Diego Armando Maradona jogando baralho com a seleção antes do começo da Copa do Mundo de 1986, conquistada pela Argentina com show do então camisa 10, tido como um dos maiores de todos os tempos. A fotografia tinha uma mesa e uma carta: o 5 de Copas.

Legenda: Maradona apareceu com a carta do 5 de Copas antes do título da Argentina em 1986 Foto: reprodução

Para os supersticiosos, era o destino mais uma vez, uma conexão espiritual entre os dois principais jogadores da história do país. Dito isso, a Argentina foi a campeã da Copa do Mundo de 2022.

A lenda ainda vive

A história iniciada em 2021 segue presente no imaginário dos argentinos e reverbera em novas lendas. A 1ª é que a Copa do Mundo foi o 5º título profissional de Messi na seleção da Argentina. Antes, já tinha conquistado: Olimpíada (2008), Copa América (2021-2024) e Finalíssima (2022) - sem contar um Mundial Sub-20 (2005).

A 2ª é que desde que Messi tirou o 5 de Copas no baralho, o país conquistou todos os títulos que disputou. Com 38 anos, Lionel segue sendo a liderança técnica e de vestiário da atual campeã mundial, sempre no rol dos maiores nomes da história do esporte, com todos os títulos possíveis para um atleta profissional, ainda carrega a ambição de um "último tango" pela Argentina e tem chance de se eternizar ainda mais.

Isso porque existem recordes para o argentino alcançar. Com cinco participações, ao entrar em campo nos EUA, caminhará para a 6ª Copa consecutiva, se tornando o atleta que mais vezes disputou o torneio, uma marca que pode ser dividida com o português Cristiano Ronaldo, que também tem cinco. Além disso, Messi pode virar o jogador com mais vitórias, mais gols e mais finais do torneio.