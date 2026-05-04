Após deixar Vina fora de dois jogos, Ceará anuncia que meia é baixa contra Vitória-BA

O Ceará ampliou o prazo de treinamento do meia Vina, que segue fora dos relacionados do técnico Mozart. Após ser baixa contra Maranhão e Sport, o camisa 29 também será desfalque diante do Vitória-BA, nesta quarta-feira (6), no Barradão/BA, em confronto único pelas quartas de final da Copa do Nordeste de 2026.

A decisão foi estratégica entre comissão técnica e o Centro de Saúde e Performance (CESP). O atleta de 35 anos permanece na Capital para cumprir cronograma individualizado de treinos, com foco em atingir o pico de performance no decorrer de 2026.

A medida chama a atenção diante da oscilação da equipe na temporada, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Sem lesão, Vina atravessa um processo mais intenso de condicionamento físico. A última partida foi em 23 de abril, quando atuou por 36 minutos na derrota para o Atlético-MG por 2 a 1, na Arena MRV, pela 5ª fase da Copa do Brasil.

O contrato de Vina é até o fim do ano. Na temporada, disputou 15, com sete gols e quatro assistências.