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Após deixar Vina fora de dois jogos, Ceará anuncia que meia é baixa contra Vitória-BA

O camisa 29 tem vínculo com o Vovô até o fim de 2026

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
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Legenda: Vina tem 35 anos e contrato até o fim da temporada junto ao Ceará
Foto: Gabriel Silva / Ceará

O Ceará ampliou o prazo de treinamento do meia Vina, que segue fora dos relacionados do técnico Mozart. Após ser baixa contra Maranhão e Sport, o camisa 29 também será desfalque diante do Vitória-BA, nesta quarta-feira (6), no Barradão/BA, em confronto único pelas quartas de final da Copa do Nordeste de 2026.

A decisão foi estratégica entre comissão técnica e o Centro de Saúde e Performance (CESP). O atleta de 35 anos permanece na Capital para cumprir cronograma individualizado de treinos, com foco em atingir o pico de performance no decorrer de 2026.

A medida chama a atenção diante da oscilação da equipe na temporada, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Sem lesão, Vina atravessa um processo mais intenso de condicionamento físico. A última partida foi em 23 de abril, quando atuou por 36 minutos na derrota para o Atlético-MG por 2 a 1, na Arena MRV, pela 5ª fase da Copa do Brasil.

O contrato de Vina é até o fim do ano. Na temporada, disputou 15, com sete gols e quatro assistências.

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