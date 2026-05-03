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Mozart reclama da arbitragem em derrota do Ceará para Sport: 'Interferiu no resultado'

Treinador cita não expulsão de zagueiro e pênalti não marcado para o Ceará

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 22:11)
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Legenda: Mozart reclamou das decisões da arbitragem
Foto: ISMAEL SOARES / SVM

O técnico do Ceará, Mozart, reclamou da arbitragem na derrota para o Sport por 2x0 na Ilha do Retiro. Ele criticou a arbitragem de Bráulio da Silva Machado em dois lances capitais da partida.

Para o treinador do Vozão, a arbitragem interferiu no resultado e citou os lances que prejudicaram o clube cearense.

"O jogo foi equilibrado e dois episódios nos penalizaram. O Bráulio (arbitro do jogo) interferiu diretamente no resultado. A falta do Marcelo era pra expulsão. O lance da expulsão é meio bizarra, não consigo entender como o cara erra com o VAR. Ele explicou pra mim que teve vantagem, mas o Melk não teve isso na sequência do lance. Não tirando o mérito do Sport. Nem vou entrar no mérito do pênalti, que teve também, na mão do Marcelo, que estava envolvido no lance também. Em termos de marcação, fomos penalizados em dois lances".

Erros nos gols

O treinador afirmou que o Ceará também teve chances, mas os gols eram evitáveis.

"Criamos as nossa chances para marcar, não conseguimos e oferecemos dois lances para o adversário, de gols evitáveis. O primeiro de incomoda até mais. São coisas basicas que não podemos errar".

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