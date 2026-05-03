Mirassol x Corinthians no Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpite
Equipes duelam neste domingo, 3 de maio
Mirassol e Corinthians se enfrentam pelo Brasileirão, neste domingo (3), em partida válida pela 14ª rodada da competição. O jogo será às 20h30, no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
O confronto entre Mirassol x Corinthians terá transmissão do Premiere, Record e Cazé TV
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Mirassol
Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Denilson, Eduardo e Shaylon; Alesson e André Luis. Técnico: Rafael Guanaes
Corinthians
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele, Allan (Carrillo), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Lingard (Vitinho) e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz
FICHA TÉCNICA
Mirassol x Corinthians
Data e hora: 3 de maio, às 20h30 (de Brasília)
Local: Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol