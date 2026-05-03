Flamengo x Vasco no Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpite
Equipes duelam neste domingo, 3 de maio
Flamengo e Vasco se enfrentam pelo Brasileirão, neste domingo (3), em partida válida pela 14ª rodada da competição. O jogo será às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
O confronto entre Flamengo x Vasco terá transmissão da Globo, GE TV e Premiere
Flamengo
Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Jorginho e De La Cruz; Luiz Araújo (Plata), Bruno Henrique e Pedro.Técnico: Leonardo Jardim
Vasco
Léo Jardim; PH, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Cauã Barros, Tchê Tchê e Thiago Mendes; Brenner, Andrés Gómez e David. Técnico: Renato Gaúcho
FICHA TÉCNICA
Data e hora: 3 de maio, às 16h (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro