Ceará explica déficit de R$ 85,8 milhões em balanço financeiro de 2025; confira nota do clube

O Ceará divulgou nota para explicar o déficit de R$ 85,8 milhões de reais divulgado em relatório de demonstrações financeiras de 2025. O documento, assinado pela Diretoria Executiva do Alvinegro, busca explicar com mais didática o valor.

O clube destaca em sete tópicos algumas decisões financeiras tomadas pelo clube durante o ano passado. Entre os temas, a venda de atletas da base, os custos do Futebol, redução de dívidas tributárias e a garantia de que o clube cumpre o fair play financeiro. Entenda mais sobre o documento divulgado pelo clube aqui.

O Alvinegro volta a campo neste domingo (3), quando enfrenta o Sport fora de casa pela Série B do Brasileiro. O duelo terá início às 18h (de Brasília).

CONFIRA NOTA DO CLUBE:



1. Baixa Contábil vs. Dinheiro em Caixa

Cerca de R$ 39,8 milhões do déficit não representam dinheiro saindo do cofre em 2025, mas sim uma norma contábil. Exemplos: ao vendermos atletas como Erick Pulga e David Ricardo, o valor restante do "contrato" e todos os custos inerentes à negociações de atletas (ex: comissões e luvas) no balanço são baixados de uma só vez. É uma despesa no papel que, na prática, abre espaço para as receitas das vendas que entrarão no futuro.

2. Valorização das Joias Alvinegras

Como parte de nossa estratégia desportiva, o Ceará projeta benefícios não apenas técnicos, mas também financeiros com a utilização de jovens promessas, a exemplo de Melk, Pedro Gilmar, João Gabriel e Giulio. Esta política de valorização da base resulta em uma redução direta das despesas de pessoal na temporada, oxigenando o elenco com ativos de alto potencial de revenda e baixo custo de manutenção.

3. Recebimentos Garantidos para 2026

O fluxo de caixa para o próximo ano já conta com R$ 36 milhões a receber, dos quais R$ 24 milhões (em 2026) são frutos de negociações de atletas já finalizadas. Isso garante fôlego financeiro para a continuidade das operações.

4. Redução de Dívidas Tributárias

Estamos em tratativas avançadas com a Procuradoria da Fazenda Nacional. Com o uso de decisões judiciais favoráveis, o Ceará projeta reduzir e reverter mais de R$ 10 milhões em multas e juros, saneando o passivo do Clube.

5. Custos do Futebol e Competitividade

É necessário destacar que o retorno à elite e a manutenção de um elenco competitivo exigiram investimentos robustos para nossa capacidade, com valores anuais superiores a R$ 50 milhões em comparação a 2024 (incluindo salários, encargos, custos de aquisição e premiações). A logística de viagens e as despesas operacionais com jogos da Série A também são outro ponto de atenção, pois tiveram um incremento de R$ 10 milhões em comparação ao ano de 2024.

6. Contexto do Futebol Brasileiro

Ressaltamos que o ano de 2025 foi desafiador para o esporte no país, com cerca de 90% dos clubes brasileiros registrando déficits. Além disso, o Clube lida com a renegociação de valores junto à LFU, buscando proteger nossos direitos comerciais pelos próximos 50 anos.

7. Conclusão: Preparados para o Fair Play Financeiro

O endividamento do Ceará é majoritariamente tributário e está devidamente parcelado e equacionado a longo prazo. Essa organização coloca o Vozão em uma posição de conforto e segurança para a implementação do Fair Play Financeiro e das novas normas da Agência Reguladora do Futebol em 2026.