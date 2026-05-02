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Morre Alex Zanardi, ex-piloto de F1 e medalhista paralímpico, aos 59 anos

Família ainda não divulgou motivo da morte

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 16:58)
Jogada
Legenda: Alex Zanardi, ex-piloto de Fórmula 1 e atelta paralímpico.
Foto: JOSE JORDAN / AFP

Ex-piloto de Fórmula 1 e atleta paralímpico, Alex Zanardi morreu nesta sexta-feira (1). A informação foi confirmada através de nota divulgada pela família, que ainda não divulou a causa da morte do italiano de 59 anos. Ele deixa esposa e filho.

Zanardi iniciou na Fórmula-1 após se destacar na F3000 em 1991. Ele ganhou notoriedade no Brasil durante o período em que Ayrton Senna ganhou mundiais. No entanto, sua atuação foi discreta. 

O italiano ergueu troféu na Fórmula Indy (1997 e 1998). Três anos depois, em 2001, sofreu um acidente grave. Ele foi atropelado por um carro em alta velocidade na pista e teve de amputar as duas pernas. A partir daí, ele buscou novos caminhos em outro esporte: o paraciclismo.

Zanardi mais uma vez brilho como esportiva. Levou duas medalhas de ouro e uma de prata nas Paralimpíadas de Londres, em 2012, e repetiu a atuação nos Jogos de 2016, no Rio de Janeiro. 

VEJA A NOTA DA FAMÍLIA

"É com profundo pesar que a família anuncia o falecimento de Alessandro Zanardi, ocorrido repentinamente na noite de ontem, 1º de maio. Alex faleceu em paz, cercado pelo amor de sua família e amigos. A família agradece de coração a todos que estão demonstrando apoio neste momento e pede que sua dor e privacidade sejam respeitadas durante este período de luto. Detalhes sobre o funeral serão anunciados no momento certo - disse a família de Zanardi, em comunicado à imprensa."

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