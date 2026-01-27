Michael Schumacher já se movimenta de cadeira de rodas após grave acidente de esqui
Ex-piloto de Fórmula 1 é cercado de cuidados médicos 24 horas por dia
Heptacampeão da Fórmula 1, Michael Schumacher já se movimenta através de uma cadeira de rodas pela própria casa. O ex-piloto, que ficava restrito à cama, sofreu um grave acidente de esqui em 2013. A informação do estado de saúde foi divulgada pelo site britânico Daily Mail.
Ainda de acordo com a reportagem, o ex-piloto alemão de 57 anos teve uma melhora considerável. Assim, não precisa ficar apenas na cama. Ele tem sido acompanhado por uma equipe médica durante 24 horas. Uma fonte do jornal inglês afirmou:
"O sentimento é de que ele entende algumas das coisas que acontecem ao seu redor, mas provavelmente não todas", afirmou a fonte.
Como foi o acidente?
Schumacher, que foi sete vezes campeão mundial de Fórmula 1 e marcou época entre 1994 e 2004, sofreu um grave acidente enquanto esquiava na França, em dezembro de 2013. Depois de seis meses em coma no hospital, passou a receber atendimento médico em casa, mas pouco se sabe sobre seu atual estado de saúde.
Em 2021, durante entrevista ao jornal italiano Gazetta Dello Sport, Pietro Ferrari, vice-presidente da empresa automotiva que leva seu sobrenome, afirmou que o ex-piloto perdeu a capacidade de fala. "Lamento que hoje falemos dele como se estivesse morto. Ele não está morto, está lá, mas não consegue se comunicar", disse, na ocasião.
Tratamento
Também se sabe que, em 2019, Schumacher foi levado à França para realizar um tratamento com células-tronco, conforme noticiado pela imprensa europeia à época. Eventualmente, surgem especulações sobre aparições do heptacampeão. Em outubro de 2024, o jornal alemão Bild publicou que o ex-piloto compareceu ao casamento da filha, Gina-Maria, em cerimônia na qual foi proibido o uso de celulares, em Mallorca, na Espanha.
