Acidente de Michael Schumacher completa 10 anos; relembre história

O grave acidente sofrido por Michael Schumacher completa dez anos nesta sexta-feira (29), o ex-piloto estava de férias com a família quando sofreu traumatismo craniano. O acidente aconteceu durante um passeio de esqui na estação de Maribel, nos Alpes franceses.

Com 44 anos na época, o alemão entrou em uma área perigosa não demarcada entre duas pistas. Schumacher usava capacete, mas bateu forte a cabeça e ficou em coma por seis meses e depois foi levado para casa.

Entrevistas de médicos da época relatam que caso o ex-piloto não estivesse com equipamentos de proteção, teria morrido na hora. O impacto inclusive deixou várias lesões no ídolo do automobilismo.

Tratamento a bordo de Mercedes

O jornal alemão "Bild" revelou que o ex-piloto da F1 foi submetido a tratamentos com estímulos sonoros que incluíram voltas em um carro de rua da Mercedes, última equipe do heptacampeão na Fórmula 1.

Segundo a publicação alemã, o campeão não apenas ouviu o tráfego original do rádio dos boxes, mas também foi levado para passear em um supercarro, uma Mercedes-AMG, para estimular o cérebro com sons familiares.

Ainda de acordo com o "Bild", uma equipe multidisciplinar formada por 15 pessoas dá assistência a Schumacher, que se recupera em sua casa, na Suíça, desde o acidente.

Sigilo

Após o acidente, Schumacher foi hospitalizado em Grenoble e recebeu alta em junho de 2014 para iniciar uma fase de reabilitação. Desde então, nenhuma informação oficial sobre seu estado de saúde foi divulgado pela família, por decisão de sua esposa Corinna.

Os números de Michael Schumacher

306 corridas disputadas.

91 vitórias (29,74% de aproveitamento)

155 pódios (50,65%)

68 pole positions (22,22%)

77 voltas mais rápidas (25,16%)

7 títulos mundiais (em 19 temporadas disputadas): 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. * Dados do GZH Automobilismo (Alex Torrealba)