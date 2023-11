Irmão de Michael Schumacher, Ralf revela como é a relação com os sobrinhos: 'seguem seu caminho'

Irmão de Michael Schumacher, Ralf falou sobre a relação com a família do ex-piloto de Fórmula 1. Em entrevista para a revista alemã Bunte, o também ex-piloto citou a relação com os sobrinhos. Ele foi um dos poucos a receber informações sobre o estado de saúdo do Campeão Mundial, que é mantido sob sigilo desde o acidente. A declaração foi replicada pelo site The Mirror, da Inglaterra.

"Infelizmente, às vezes a vida não é justa. Temos que aceitar", disse Ralf ao ser perguntado sobre o irmão.

"Quando vejo seus filhos Gina-Maria e Mick, meu coração sorri. Se alguém da família procura meu conselho, eu estou lá. Eles seguem seu próprio caminho."

Dono de sete títulos mundiais da Fórmula 1, Michael Schumacher se aposentou das pistas em 2012. No entanto, no ano seguinte, ele sofreu um acidente enquanto esquiava nos alpes franceses. O ex-piloto caiu e bateu a cabeça em uma pedra, causando ferimentos graves. O alemão sobreviveu, passou por cirurgia e ficou vários meses no hospital.

Depois, ele foi para a casa da família, em Genebra, onde é cuidado pela esposa Corinna, além de uma equipe médica. Desde então, as atualizações sobre a saúde do ex-piloto têm sido poucas. Apenas familiares próximos e amigos sabem mais sobre o alemão.