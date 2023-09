Amigo de Michael Schumacher revela como irmão do piloto lida com acidente: 'mudou muito'

Amigo íntimo de Michael Schumacher, Johnny Herbert revelou como o irmão do ex-piloto da Fórmula 1 tem lidado com a situação após nove anos do acidente de esqui em que o alemão se envolveu. Próximo da família, ele contou que Ralf "mudou muito." As informações são do jornal inglês The Mirror.

Dono de sete títulos mundiais da Fórmula 1, Schumacher se aposentou das pistas em 2012. No entanto, no ano seguinte, ele sofreu um acidente enquanto esquiava nos alpes franceses. O ex-piloto caiu e bateu a cabeça em uma pedra, causando ferimentos graves. O alemão sobreviveu, passou por cirurgia e ficou vários meses no hospital.

Depois, ele foi para a casa da família, em Genebra, onde é cuidado pela esposa Corinna, além de uma equipe médica. Desde então, as atualizações sobre a saúde do ex-piloto têm sido poucas. Apenas familiares próximos e amigos sabem mais sobre o alemão.

Herbert, que também foi piloto da categoria, revelou em entrevista ao Grosvenor Sport detalhes sobre como Ralf foi impactado.

"Ralf teve que fazer muitas coisas para e com a família, dado o que aconteceu com Michael. Ele amadureceu. Ele é muito diferente agora da pessoa que era como piloto".

"Ele é um bom ser humano agora. Ele mudou muito tendo que lidar com a situação atual com seu irmão", finalizou o amigo de Ralf.

Ralf, que também foi piloto de Fórmula 1, teve destaque na Fórmula 1 apesar de nunca ter levado um título.