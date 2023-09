Amigo de Michael Schumacher atualiza estado de saúde do ex-piloto: 'um caso sem esperança'

O estado de saúde do piloto Michael Schumacher, um dos maiores pilotos da Fórmula 1, com sete títulos mundiais, sempre foi mantido em sigilo pela família. No entanto, ao portal inglês The Mirror, um amigo próximo do ex-piloto da Fórmula 1 garantiu que é "um caso sem esperança."

Jornalista conhecido, o suíço Roger Benoit costumava fumar charuto com Schumacher após as corridas. Perguntado se poderia dar detalhes sobre a condição de saúde de Michael, ele respondeu:

"Não. Só há uma resposta para essa pergunta e foi isso que seu filho Mick deu em uma de suas raras entrevistas em 2022: 'Eu daria qualquer coisa para falar com o pai.' Esta frase diz tudo sobre como o pai dele está há mais de 3500 dias. Um caso sem esperança", finalizou.

Legenda: Schumacher ganhou sete títulos mundiais da Fórmula 1. Foto: David Acosta Allely / Shutterstock.com

Schumacher se aposentou das pistas em 2012. No entanto, no ano seguinte, ele sofreu um acidente enquanto esquiava nos alpes franceses. O ex-piloto caiu e bateu a cabeça em uma pedra, causando ferimentos graves. O alemão sobreviveu, passou por cirurgia e ficou vários meses no hospital.

Depois, ele foi para a casa da família, em Genebra, onde é cuidado pela esposa Corinna, além de uma equipe médica. Desde então, as atualizações sobre a saúde do ex-piloto têm sido poucas. Apenas familiares próximos e amigos sabem mais sobre o alemão.