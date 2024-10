Michael Schumacher foi 'visto em público' após mais de uma década de grave acidente, diz jornal

Michael Schumacher, ex-piloto da Fórmula 1, teria feito sua primeira aparição pública a mais de uma década no casamento de sua filha Gina-Maria com Iain Bethke em uma cerimônia na vila da família em Mallorca, na Espanha. Segundo o jornal alemão Bild, o ex-piloto da Ferrari muito provavelmente estava presente no evento.

Conforme o jornal, uma das regras do casamento era de que os convidados não poderiam entrar com celulares no local para preservar o estado de saúde do piloto — mantido em sigilo desde a grave lesão que ele sofreu na cabeça enquanto esquiava, em dezembro de 2013.

Após o acidente, Schumacher passou meses em coma induzido e retornou para casa em 2014, onde é cuidado por sua esposa, Corinna, e uma equipe de especialistas em sua residência no Lago de Genebra. Segundo a imprensa alemã, a suposta aparição do ex-piloto levantou rumores de que a família dele pode estar mais disposta a revelar as condições de saúde em que o ex-campeão mundial se encontra.

RELEMBRE O CASO

Aposentado pela segunda vez na F-1, Schumacher estava de férias com a família quando sofreu traumatismo craniano naquele fim de ano de 2013. O acidente aconteceu durante um passeio de esqui na estação de Méribel, na França. Ele entrou em uma área perigosa não demarcada entre duas pistas. Usava capacete, mas bateu forte a cabeça e ficou em coma por seis meses antes de ser levado para casa. O alemão nunca mais apareceu em público.

Periodicamente, amigos da família do ex-piloto que conviveram com o heptacampeão no auge de sua carreira na Fórmula 1 comentam como está seu estado de saúde, mas sem detalhes, protegendo o interesse da mulher do piloto, Corinna Betsch, que prefere não divulgar detalhes da situação.

Um dos poucos que mantém contato com os familiares é Jean Todt, ex-presidente da FIA e ex-chefe da Ferrari, equipe onde Schumacher trabalhou ao lado de Rubens Barrichello. Todt já afirmou à imprensa que assistiu a corridas de F-1 ao lado do alemão após o grave acidente. No entanto, nunca revelou qual era o verdadeiro estado de saúde dele.