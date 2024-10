Dia do Idoso: 10 mensagens para comemorar a data

O Dia Internacional do Idoso é comemorado neste 1º de outubro, data que também coincide com o Dia Nacional do Idoso. Com o objetivo de homenagear as pessoas com mais experiência e anos de vida, o dia também busca conscientizar sobre os direitos dos idosos.

O Censo Demográfico de 2022 contabilizou 32,1 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. Esse valor representa 15,8% da população brasileira.

Buscando combater o preconceito do envelhecimento, esse grupo possui as mesmas necessidades de qualquer cidadão, tendo direito à saúde, lazer e participação social.

Veja também Verso Poeta de 93 anos radicada no Ceará tem texto selecionado em série nacional: ‘Um sonho' Verso ‘É lindo ver os grisalhos acreditando no amanhã’: aos 83 anos, idosa aposta na arte e no sonho

Veja 10 frases para o Dia Internacional do Idoso